“Debemos trabajar en la importancia del objetivo común”: Guillermo Sanguinetti, entrenador del Bucaramanga

Tranquilo y optimista con la respuesta que puede dar el plantel de jugadores cuando se reactive la Liga BetPlay, se mostró Guillermo Sanguinetti, entrenador de Atlético Bucaramanga, en diálogo con Vanguardia.

El timonel del cuadro búcaro logró cambiar, en parte, la imagen del ‘Leopardo’ en las pocas fechas que dirigió, con un equipo más equilibrado y que logró siete puntos en los tres juegos recientes para abandonar la última casilla del campeonato.

Pero llegó la inactividad por la pandemia y ahora observa con mucha expectativa el futuro.

“Yo creo que nos tocó justo en un momento que veníamos bien, porque estábamos conociendo al plantel y convenciendo al jugador de una propuesta. Nosotros necesitábamos de un cambio drástico en cuanto a los resultados, que no habían sido favorables en las primeras fechas. A veces cuestan los arranques y nosotros llegamos y los resultados nos ayudaron a creer en la propuesta y en algo muy importante, en la conformación de un grupo”, dijo el estratega uruguayo.

Y precisamente ese factor grupo, que es tan primordial en los equipos de conjunto, “es algo que no se tiene que perder, se debe mantener, empieza una etapa nueva en nuestras vidas, porque nunca nos había pasado, es todo nuevo para nosotros a partir del regreso del fútbol”.

El diálogo, para Sanguinetti, será fundamental para pasar la página de los desacuerdos que generaron la suspensión de los contratos de los jugadores y la posterior acción de tutela.

“Es algo que no está solucionado todavía, pero ha pasado con muchos equipos de Colombia y del mundo, es una problemática que necesita mucho diálogo, para llegar a un acuerdo. Para nosotros es fundamental saber manejar la importancia del objetivo en común, porque es clave que sea de todos: jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición”, indicó el extécnico de Santa Fe y Cúcuta, entre otros.

Otro de los factores a tener en cuenta para Sanguinetti a la hora del posible regreso del certamen nacional es el mental, debido a que llevan largo tiempo alejados de su actividad y también existen muchos temores.

“Es muy importante el tema mental porque uno lo nota en uno mismo, momentos que uno siente que no está de la misma forma, porque nos están sacando lo que más anhelamos que es estar en una cancha. Pasa mucho por lo mental y vamos a tener que hablar mucho, sabiendo que las circunstancias no son las mismas porque no habrá gente y tenemos que prepararnos como si hubiera”, sostuvo el DT búcaro.

Y frente a la reactivación, coincide con varios de los involucrados en que es necesaria para superar la crisis económica que enfrentan los clubes, pero se debe tener en cuenta la experiencia de otras ligas.

“Yo miro mucho lo que pasa en las Ligas de otros países, cómo van empezando a entrenar, cómo empiezan la competencia. Estoy mirando todos los partidos de Alemania, con la expectativa de que las condiciones se den para iniciar a entrenar y a jugar”.

Para el retorno a las prácticas, Sanguinetti considera que “hay que ir con tranquilidad, porque son diferentes tipos de entrenamiento los que se han realizado durante el aislamiento, en casa, y al volver al campo y a la competencia llegan las lesiones”.

Sanguinetti está en Bucaramanga, mientras que su ayudante y preparador físico viajaron a Argentina, pero siguen en contacto con el plantel de futbolistas, con la planificación de los entrenamientos para conservar la forma física.