Algunas de las declaraciones de Armando ‘El Piripi’ Osma que generaron polémica

Si algo caracteriza al santandereano es que es frentero a la hora de decir las cosas, pero en el caso del entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando ‘El Piripi Osma, su manera de declarar, sin ‘pelos en la lengua’, cuando atiende a la prensa, al parecer no cae bien al interior del equipo.

Justamente, esta casa periodística conoció que esas exposiciones del timonel ante los medios de comunicación tienen con molestia a los directivos y a un sector del plantel búcaro.

En la actual temporada, en varias ocasiones el estratega búcaro fue enfático al referirse a los jugadores, los directivos y hasta la prensa. En Vanguardia recordamos algunas de estas frases que generaron polémica.

Después de Cali

En el juego más reciente ante el Cali, al ser consultado por los cambios de Sherman Cárdenas y Dayro Moreno, el director técnico respondió que “yo siempre pienso que hay una axioma en el juego, el que no los hace, los ve hacer, y tomé decisiones porque sabía que en los últimos cinco minutos el Cali me metió doble nueve y de pronto en cualquier pelota quieta teníamos que meter jugadores a defender, entonces me curo en salud y metí a Yeison (Moreno) y a cubrir las bandas porque por ahí vienen los centros.

Y continuó: “Yo sé que a los jugadores no les gusta que los cambien y más a las figuras del equipo, pero ellos también tienen que respetar a sus compañeros, que tienen que entrar a hacer un trabajo porque el plantel no es de once, es de 30”.

Tras caer ante América

Luego de la caída en casa contra América, Armando Osma, quien clasificó al club ‘amarillo’ a los cuadrangulares semifinales la temporada pasada luego de casi cuatro años, aseguró que “fue un equipo de tres puntos. Eso lo tenemos que averiguar acá adentro en la interna, porque se vieron malos pases, se vio mala técnica de control de balón, malos centros, remates muy débiles y el rendimiento no fue el que esperábamos”.

Y agregó que: “Teníamos que romper líneas y no lo hicimos, nos limitamos a recibir y no a romper; esto también es de situaciones conceptuales y de capacidad a veces, porque esto es de jugadores profesionales que deben saber resolver, saben que hay un uno contra uno y deben saber como resolverlo”.