Real San Andrés, Tigres, Deportes Quindío y Leones F.C. consiguieron su tiquete a la tercera fase de la Copa BetPlay Dimayor y ahora tendrán que vencer a los equipos de primera división si quieren seguir avanzando en el torneo.

En esta tercera fase del torneo que reúne a los equipos de la A y la B se disputará con los cuatro elencos que alcanzaron su clasificación en la segunda fase y los doce equipos de la primera división que no se encuentran en disputa de torneos internacionales.

A partir del próximo 21 de octubre entrarán en acción Chicó, Pereira, Jaguares, Águilas Doradas, La Equidad, Cúcuta, Bucaramanga, Alianza Petrolera, Envigado, Once Caldas, Patriotas y Santa Fe, que se unirán a Real San Andrés, Tigres, Quindío y Leones.

El 28 de octubre quedarán definidos los ocho equipos clasificados para la siguiente ronda, que enfrentarán a Nacional, América, Junior, Cali, Millonarios, Tolima, Medellín y Pasto.

Así serán los enfrentamientos en la tercera ronda:

- Llave A: Boyacá Chicó vs. Real San Andrés- Llave B: Deportivo Pereira vs. Tigres FC- Llave C: Jaguares FC vs. Deportes Quindío- Llave D: Águilas Doradas vs. Leones FC- Llave E: La Equidad vs. Cúcuta Deportivo- Llave F: Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera- Llave G: Envigado FC vs. Once Caldas- Llave H: Patriotas Boyacá vs. Independiente Santa Fe.