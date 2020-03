Diez hechos para destacar de la Liga BetPlay 2020 en ocho jornadas

Nacional, el único líder; Junior y América, los favoritos que aún no despegan; Millonarios, el peor de los grandes; Pasto, la revelación; y Once Caldas y Cali, los reyes del empate.

La Liga BetPlay 2020 está suspendida debido al virus COVID-19, pero después de ocho jornadas ha dejado varios hechos para destacar.

Lea también. Atlético Bucaramanga no ‘baja la guardia’

Los favoritos, en deuda

América y Junior, el campeón y subcampeón de la temporada pasada, iniciaron como favoritos, por su pasado reciente y por los refuerzos. Sin embargo, después de ocho fechas, los dos están por fuera de los cuatro mejores y aún no muestran argumentos futbolísticos de peso ni en Liga, ni en la Copa.

Los clasificados

De finalizar hoy la Liga BetPlay 2020, los equipos que disputarían las semifinales serían Nacional (15 puntos), Pasto (14), Santa Fe (13) y Tolima (13). El elenco más goleador del torneo es Nacional, con 18 tantos, y el menos goleado Tolima, con tres dianas encajadas.

El peor de los grandes

Millonarios cerró 2019 con un bajo rendimiento, que provocó la salida del entrenador Jorge Luis Pinto y de varios de los jugadores; no obstante, el cambio de director técnico, con la llegada de Alberto Gamero, y las nuevas incorporaciones, aún no muestran otra cara y el cuadro ‘embajador’ apenas logró seis puntos en los siete juegos.

Pasto, la revelación

Muchas veces se habla de proceso para llegar al éxito, pero el Pasto de la actualidad es la excepción a la regla, debido a que renovó todo su plantel y también estrenó entrenador, con Diego Corredor. El cuadro nariñense es segundo con 14 unidades, y todavía tiene un juego pendiente, contra Tolima.

El mejor del certamen

Nacional, uno de los elencos de mejor nómina, hace valer su jerarquía y luego de ocho jornadas es el único líder con 15 puntos y un fútbol fiel al estilo de Juan Carlos Osorio, con intensidad, transiciones rápidas de defensa a ataque y desequilibrio por las bandas.

Lea también. ¿Cómo afecta a Atlético Bucaramanga el aplazamiento de partidos y jugar a puertas cerradas?

Los reyes del empate

Aunque marchan invictos, a Cali (11 puntos) y a Once Caldas (12 unidades) no les rinde, debido a que sufren de ‘empatitis aguda’. El cuadro ‘azucarero’ se muestra sólido a la hora de defender, pero tiene déficit en ataque, quizá por la ausencia de su goleador Juan Dinenno. Once Caldas, así mismo, registra seis igualdades, una más que los ‘verdes’ y su principal dificultad es en la ofensiva.

Con ganas de quedarse

Pereira regresó a la Primera División después de ocho años y su intención es quedarse. En su vuelta, los ‘matecañas’ se ubican en el puesto 10 con 11 puntos y por el momento salvan la categoría.

Boyacá, en el sótano

Los equipos de Boyacá no levantan. Chicó, recién ascendido, está en los últimos lugares en las dos tablas y todo indica que difícilmente seguirá en Primera; mientras que Patriotas, acostumbrado a estar en la mitad de la tabla, en esta ocasión pelea con su vecino el último puesto.

¿Y los santandereanos?

Alianza Petrolera es el mejor de los clubes de Santander. Los ‘aurinegros’ son animadores de la Liga con 13 puntos, los mismos que el cuarto, Tolima; mientras que Atlético Bucaramanga, de pésimo comienzo, en las recientes fechas levantó el rendimiento y genera expectativa con un buen cierre de torneo.

Los goleadores

El santandereano Michael Rangel, de América, y el antioqueño Diego Valdés, de Santa Fe, se ubican en lo más alto de la tabla de goleadores, ambos con cinco anotaciones.