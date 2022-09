$!Diez razones del mal momento de Atlético Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga de Armando ‘El Piripi’ Osma afronta el peor momento.

Luego de ocho partidos disputados en la Liga BetPlay II de 2022, el cuadro búcaro suma únicamente siete puntos, que lo dejan lejos de los ocho primeros y que ponen en riesgo la clasificación a un torneo internacional, que luego del primer semestre estaba más cerca.

Lea también. Video: “Fue un equipo de tres puntos”: Armando Osma, DT de Atlético Bucaramanga

Más allá de los resultados, que son muy pobres, las alarmas se prenden a la hora de analizar el comportamiento futbolístico del equipo, que no ha podido plasmar un ‘partido redondo’ a lo largo de la temporada.

La más reciente actuación en casa contra América evidenció los problemas futbolísticos que impiden ocupar los puestos de protagonismo.

Un elenco que en materia defensiva es demasiado vulnerable y que en ataque perdió la peligrosidad y fuerza de la temporada inmediatamente anterior, en la que disputó los cuadrangulares semifinales.

Lea también. Video: Luis Díaz y el enganche que dejó en el piso a un rival en el triunfo del Liverpool

El nombre de Armando Osma es el centro de las críticas, pero existen muchas más razones que explican el mal momento de la institución ‘amarilla’ y que no solo pasan por lo estrictamente deportivo, y en Vanguardia se las contamos.

La defensa:

El sistema defensivo del Atlético, compuesto por defensores y volantes de marca, deja muchas dudas. Cada vez que lo atacan por las bandas o le filtran la pelota hay inminente peligro de gol y, además, en los cobros de costado muestra vulnerabilidad.

Incorporaciones:

Los futbolistas que agregó para esta campaña no han marcado diferencia. Gustavo Torres es el que más jugó, pero aún no se afianza; mientras que a Francisco Meza lo aquejan las lesiones; Bayron Garcés poco se ha mostrado; Brayan Palacios no es garantía en la zaga; y Adolfo Valencia ni siquiera juega.

Sin fuerza ofensiva:

Algo que caracterizó al Bucaramanga en el primer semestre fue su capacidad ofensiva, pero en la actual campaña perdió peso en el ataque.