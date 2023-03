"Dirigir a Junior es un sueño": Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez.

El exseleccionador de Colombia y Ecuador Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez llegó este miércoles a Barranquilla para asumir la dirección técnica del Junior en reemplazo de Arturo Reyes, quien dejó el cargo porque el equipo ocupa el último lugar de la liga.

Gómez, recibido en el aeropuerto Ernesto Cortissoz por el gerente de la institución rojiblanca, Héctor Fabio Báez, dijo a periodistas que se siente como en casa en Barranquilla.

"He tenido épocas muy bonitas acá donde fuimos ganadores (...) Dirigir a Junior es un sueño, un sueño que tarde o temprano se me hizo realidad", agregó 'Bolillo', y al referirse a la nómina que tendrá su cargo indicó: "a cualquier técnico le motiva venir al Junior, yo muchas veces tuve conversaciones y ahora me llegó la hora a mí".

Gómez, quien a nivel de selecciones estuvo a cargo de Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras y ha participado en los mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018, tendrá como asistente técnico a Édgar el 'Panzer' Carvajal y como preparador físico a Juan Mauricio Roldán.

"Tengo la suerte que siempre me llaman a resolver problemas", expresó 'El Bolillo'.

De 67 años de edad, Gómez cuenta con un título de liga con Atlético Nacional en 1991 y una Copa Colombia en 2020 con el Deportivo Independiente Medellín.

A pesar de contar con la nómina más costosa del fútbol colombiano, de la cual hacen parte los mundialistas Juan Fernando Quintero y Carlos Arturo Bacca, la actualidad de Junior es difícil porque no solamente fue eliminado rápidamente de la Copa Sudamericana sino que además en el torneo local marcha último en la tabla de posiciones con apenas 6 puntos en 7 juegos.

A eso se suma que en los últimos 10 años por los malos resultados el equipo de Barranquilla ha cambiado 17 veces de director técnico. Reconocidas figuras como Alexis García, Julio Comesaña, Alexis Mendoza, Alberto Gamero, Luis Fernando Suárez, Amaranto Perea y Juan Cruz Real fueron despedidos por la directiva del equipo por malos resultados.