Disputa interna en Atlético Nacional: El entrenador Amaral criticó a los directivos

Atlético Nacional, a pesar de ser el actual subcampeón del fútbol colombiano, no vive un buen momento institucional y así lo confirmó el entrenador William Amaral, quien criticó las determinaciones de los directivos del equipo 'verdolaga', principalmente a la hora de contratar jugadores y armar el plantel para el segundo semestre de la Liga BetPlay.

Luego de su derrota ante Millonarios, en la gran final del torneo pasado, el cuadro paisa parece que no encuentra su norte y las malas noticias se han vuelto frecuentes.

Tras la salida de Paulo Autuori, Atlético Nacional estuvo en la búsqueda de un nuevo director técnico para que se hiciera cargo del cuadro paisa, sin embargo, ante la imposibilidad de hacerlo, optaron por la decisión de dejar a William Amaral, quien venía desempeñándose como asistente.

Ya cómo técnico en propiedad, William Amaral inició su aventura con un empate ante Once Caldas por la Liga BetPlay del segundo semestre. Sin embargo, este no es el problema, el elenco 'verdolaga' ha sufrido varias bajas en su plantilla y el técnico explotó por esta situación.

De acuerdo con el brasileño, la directiva no está manejando bien la situación con la salida de los jugadores del equipo y esto no permite que pueda realizar bien su trabajo, ni consolidar un elenco.

"Nacional está cambiando, el club está realizando una gestión más empresarial. El proceso de reclutamiento, de salidas y de entradas, pasa primero por un filtro en la administración del club; entonces no tendría información de jugadores que vayan a salir, de los que vayan a venir", afirmó William Amaral en rueda de prensa.

Asimismo, el brasileño expresó: "yo le preguntaba hace poco a Esteban (Escobar), nuestro director deportivo, que cuándo termina la entrada y salida de jugadores. Él me dijo que estaba constantemente abierto; así que le dije que no podía ser, no es bueno para el equipo"

Ante esta situación el técnico brasileño dijo que esta situación no es buena para el equipo y los jugadores. "Si cada vez hay cambios, será extremadamente difícil conseguir la estabilidad. Y solo la estabilización de los factores va a elevar el nivel de rendimiento", aseguró el técnico William Amaral.

Por otra parte, el entrenador brasileño espera que su equipo no sufra más bajas y que lleguen refuerzos para completar la plantilla para este semestre y tener mejores resultados que su antecesor, Paulo Autuori

Asimismo, el Atlético Nacional ya se prepara para lo que será su siguiente compromiso. El club viajará a la capital del Valle del Cauca para disputar el partido de ida por los octavos de final de la Copa BetPlay. Atlético Nacional visitará el estadio Pascual Guerrero para enfrentarse contra América el próximo miércoles 26 de julio a las 8.00 p.m.

Otro jugador saldría de Atlético Nacional

El futbolista en mención es Yerson Candelo, quien saldría de Nacional y era pretendido por el campeón Millonarios. Sin embargo, la capital del país no sería el destino del futbolista que habría optado por salir al fútbol del exterior.

De acuerdo con el periodista deportivo Felipe Sierra, Yerson Candelo habría llegado a un acuerdo verbal para finalizar su etapa en el cuadro verde y convertirse en nuevo jugador del Aucas de Ecuador.