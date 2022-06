Atlético Bucaramanga, por una victoria clave ante Atlético Nacional

En el Atlético Bucaramanga solo se habla de ganar en casa ante Atlético Nacional y, por qué no, cerrar la cuarta jornada como líder del Cuadrangular A de la Liga BetPlay I de 2022.

“Este partido nos entrega la posibilidad de ser primeros, pasar a Nacional, estamos en nuestro campo y estamos convencidos de que vamos a darlo todo por esa victoria”, sostuvo un motivado Armando ‘El Piripi’ Osma, entrenador de Atlético Bucaramanga, quien confía en el triunfo de sus pupilos y una igualdad entre Millonarios y Junior, en Bogotá, para que se esa forma ‘El Leopardo’ llegue a seis unidades y sus demás rivales queden con cinco puntos.

Lea también. ‘El Piripi’ Osma, DT del Bucaramanga, pide “borrar la página y seguir adelante”

El estratega santandereano sabe de la importancia del juego y por eso, al ser consultado por el duelo ante Nacional, de este miércoles a las 8:15 p.m., indicó en rueda de prensa que “desde que llegué el 22 de febrero me estoy jugando la vida en cada partido, este no es, todos los días se juega uno la vida; el juego es un deporte muy duro, el fútbol, sobre todo en el aspecto del resultado; hemos recibido un golpe muy duro con esta derrota por cuatro goles, que fue lo que más me dolió a mí, no en sí la derrota porque estábamos haciendo un buen partido”.

Lea también. Todo muy parejo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

Para lograr el triunfo, que vuelva a meter de lleno al elenco búcaro en la lucha por la clasificación a la final, Osma sostiene que es clave la efectividad.

“Con verticalidad y eficacia tendremos la posibilidad de ganar y marcar goles; siempre hemos trabajado la parte de la finalización y por eso Dayro (Moreno) es el goleador del campeonato. Hemos sumado en el juego aéreo, son necesidades que uno las trabaja pero las respuestas se ven en el partido. Lo único que sé es que vamos con la idea de ganar y hacer respetar nuestro patio”, aseguró Osma, quien registra 15 cotejos al frente del Atlético, con saldo de siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Para este duelo, uno de los aspectos que preocupa es la ausencia de los dos laterales titulares, Cristian Subero y Cristian Blanco, quienes serían reemplazados por Jackson Montaño y David Gómez.

Lea también. Conozca a Daniel Pedrozo, el defensor santandereano que es titular de la Selección Colombia sub 20

El resto del equipo sería el mismo de las últimas presentaciones, con Juan Camilo Chaverra; Jackson Montaño; Jéfferson Mena, Carlos Henao, David Gómez; Francisco Rodríguez, Víctor Mejía, Bruno Téliz, Johan Caballero, Sherman Cárdenas; y Dayro Moreno.

“Estoy contento por lo que estamos viviendo, por lo que vivimos en la Ciudad, ojalá la gente nos pueda acompañar. Tenemos que salir a proponer, porque tenemos jugadores para hacerle daño al rival. Siempre hay que mejorar, estar más fino cuando esté al frente del arco, para poder marcar”, dijo Johan Caballero, mediocampista del Atlético Bucaramanga.

Lea también. Lionel Messi, a un paso del podio histórico de goleadores con las selecciones

Nacional, entre tanto, cuenta con una nómina con jugadores muy ofensivos, entre ellos Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla y Andrés ‘El Rifle’ Andrade, pero también es una escuadra que deja muchos espacios en defensa, donde Bucaramanga puede aprovechar para lograr hacer valer el peso ofensivo de hombres como Dayro Moreno.