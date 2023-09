Atlético Bucaramanga no la pasa para nada bien en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, en la que está por fuera del grupo de los ocho y en donde ya figura con probabilidades de descender en 2024.

Descenso 2024 Estas son las probabilidades de descender al #TorneoBetPlay en 2024 tras fecha 14 de #LigaBetPlay : 1. Jaguares-96.6% 2. Envigado-60.9% 3. Cali-32.5% 4. Pereira-2.8% 5. B/manga-2% 6. Once Caldas-0.3% Resto de tabla https://t.co/5fAaXwy64n

Unión Magdalena y Atlético Huila aparecen como referencia en caso de que no descendieran en 2023.

Los demás equipos que no aparecen en la tabla pueden tener de 0% a menos de 0.1% de probabilidad de descender.

Los ascendidos para 2024 no se consideran aún ya que no se conocen y no se puede tener en cuenta su rendimiento para predecir los 40 partidos de 2024.

Este análisis va más allá de los resultados actuales y considera factores como la localía, el rendimiento reciente y el historial de los últimos años de cada equipo.