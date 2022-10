“El domingo tenemos una oportunidad de darle alegrías a la afición”: Dayro Moreno

“En Bucaramanga me he sentido muy feliz. Lo que estamos viviendo en estos momentos con la gente es muy lindo y el domingo tenemos una oportunidad para darle alegrías a la afición. Queremos pasar de ronda y seguir el camino hacia la primera estrella que es nuestro gran sueño”, dijo Moreno, en rueda de prensa.

Con relación al rival, sostuvo que: “Pereira viene en alza, viene a buscar la clasificación, tiene jugadores que manejan bien la pelota y tienen experiencia; estamos haciendo énfasis en eso, porque tenemos que estar concentrados para no dejarnos sorprender y también imponer nuestro buen manejo de balón”.

Dayro, siete veces goleador de la Liga BetPlay II de 2022, sigue vigente a los 37 años y también sueña con transformarse en el máximo artillero de la historia del balompié nacional.

Actualmente, el atacante ‘Leopardo’ registra 197 tantos y Sergio Galván Rey, el primero la tabla histórica, acumula 224.

“Estoy muy feliz, el récord que tengo en Bucaramanga me ha marcado muchísimo, le agradezco mucho a los directivos, a los entrenadores, a la hinchada, los récord que he conseguido acá me quedan marcados pero Dios quiera que podamos darle la estrella a la hinchada”, dijo Dayro.

También tuvo palabras para su socio, el santandereano Sherman Cárdenas, de quien dijo: “Sabemos lo calidoso que es Sherman Cárdenas, es un jugador diferente a todos, por la técnica y la personalidad que tiene”.

Al ser cuestionado por la presión que tiene el equipo de cumplir con el objetivo y esos instantes de sufrimiento durante varios juegos, aseguró que: “el fútbol es de luchar, de sacrificios; hemos tenido altibajos en los partidos, pero tenemos que estar tranquilos, no dejarnos llevar por la ansiedad y saber manejar el partido”.

Finalmente valoró el aporte del entrenador Jorge Ernesto Ramoa, con quien se han sentido cómodos y han entendido el planteamiento ofensivo del estratega.