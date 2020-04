El drama que viven cerca de 60 hinchas colombianos varados en Chile

Sin embargo, casi un mes después, el sueño de Brayan, y de aproximadamente 60 colombianos más, se convirtió en pesadilla; pues, debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, no han podido regresar a Colombia.

Muchos de estos hinchas se encuentran ‘varados’ en Iquique, una ciudad costera en el norte de Chile, donde se vieron obligados a armar cambuches frente a la playa para tener un resguardo del frío.

“En esta ciudad estamos esperando una respuesta de la embajada colombiana. Para poder sobrevivir me ha tocado trabajar vendiendo llaveros y camisetas del América”, cuenta el joven de 20 años, quien también dice que para protegerse del Covid-19 solo cuentan con pocos tapabocas y guantes

“Yo afortunadamente estoy en un hotel, pero la mayoría de los muchachos están durmiendo en la playa y salen a vender dulces todos los días para poder comer algo”, aclara.

Respecto a la repatriación, que espera se logre lo más pronto posible, Brayan cuenta que la embajada de Colombia en Chile ya tiene los datos de cerca de 90 hinchas que se encuentran en la misma situación, no solo en Chile, sino en países como Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay.

“Desde Colombia no nos han dado ninguna fecha de viaje. Sé que ya se enviaron los datos de las personas que estamos en la misma situación”, dice.

Yesus subastó una camisetaYesus Cabrera, volante del equipo rojo, ‘se puso la 10’ en pro de ayudar a quienes más lo necesitan en este difícil momento.Por eso, junto al Aguante Rojo -página web partidaria del América-, lideraron, mediante redes sociales, la subasta de una camiseta del jugador para recaudar fondos y así colaborarles a los hinchas que se encuentran en diferentes países luego del cierre de fronteras a causa de la emergencia sanitaria mundial.

“Yo empecé a recolectar dinero para repartir unos mercados en mi barrio en Cartagena, entonces decidí subastar una camiseta. Junto al ‘Aguante’ acordamos que lo que recogiéramos sería destinado también para ayudarles a los hinchas que no han podido regresar luego del partido por Libertadores. Ha sido algo muy bueno porque mucha gente ha ayudado, no solo participando en la subasta, sino que me escriben para aportar dinero”, explicó Yesus.

Las personas que deseen aportar para que estos aficionados subsistan mientras les dan una solución, pueden hacerlo comunicándose con el jugador (@yesus10oficial), quien tiene comunicación constante con ellos y les hará llegar lo recaudado.