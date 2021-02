“El equipo hizo muy buen trabajo desde la parte táctica”: Guillermo Sanguinetti

Conforme por el desempeño del equipo y a su vez con algo de amargura porque considera que pudo ganar el partido, se mostró el entrenador de Atlético Bucaramanga, Guillermo Sanguinetti, después de igualar 0-0 en condición de visitante contra América de Cali.

El cuadro ‘Leopardo’ dejó atrás la floja presentación en casa, para asumir un rol más protagónico a la hora de manejar la pelota y aferrarse a la solidez táctica para controlar a un adversario fuerte desde lo colectivo e individual.

“El equipo hizo un trabajo desde la parte táctica muy bueno, jugamos contra un gran equipo que maneja muy bien la pelota y creo que se la quitamos; tuvimos mucho más control que en el partido anterior, mejoramos mucho. Incluso, si bien tuvimos situaciones ambos equipos, creo que las situaciones más claras de gol las tuvimos nosotros y por ahí nos queda ese tema en definición que hay que ser más certeros a la hora de definir cuando estás mano a mano y nos pasó, pero en definitiva fue un muy buen partido el que hizo el equipo”.

Gran parte de la mejoría del equipo del juego ante Medellín, al de América, el estratega uruguayo se la atribuye al buen manejo de balón.

“Creo que fue claro que en el partido anterior por ahí fue un partido que no tuvieron muchas situaciones, pero sí estaba en el debe el hecho del control de pelota que teníamos que hacer. Hoy tuvimos ese control de pelota que hizo que por momentos manejáramos el balón y generáramos situaciones de gol, más que nada los jugadores van tomando confianza, intentamos que fuera eso, el tema de la pelota es fundamental y el equipo hizo un trabajo donde dejó todo para lograr el resultado”.

Lea también. A James Rodríguez no le gustaría que su hijo fuera futbolista: “es una profesión dura”

A la hora de ser consultado por la actuación individual de ciertos jugadores, el DT búcaro prefirió referirse al trabajo colectivo. “Me gustó mucho lo de todo el equipo, no voy a hablar individualmente, pero sí el hecho de Meléndez tenía un desgaste porque fue uno de los jugadores que estuvo más minutos en los primeros partidos, y entró porque puede marcar diferencias”.

Y frente al aspecto físico, teniendo en cuenta que se observó una escuadra más fuerte, indicó: “desde lo físico el equipo el partido pasado corrió mucho, pero detrás de la pelota, y hoy el equipo tuvo más la pelota y eso hace lucir más, pero más que nada lució el juego y el juego nos dio las posibilidades de generar ocasiones de gol”.

Por su parte, a la hora de analizar el compromiso, el entrenador de América, Juan Cruz Real, aseguró que “creo que fuimos los que hicimos el gasto del partido, en el primer tiempo si bien tuvimos el control del juego no tuvimos profundidad, no tuvimos ese peso en ataque colectivamente. En el segundo tiempo el equipo jugó con más vértigo, generó situaciones de gol pero no fuimos eficaces”.

En la próxima fecha, la quinta de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga, que registra cuatro puntos de 12 posibles, actuará en calidad de local, el lunes 8 de febrero, contra La Equidad.