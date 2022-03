El fracaso de Nacional en Copa Libertadores fue irreversible

Después de un primer tiempo apático y sin actitud, en el que solo se acercó con un remate de Sebastián Gómez, Nacional reaccionó en la etapa complementaria, pero no le alcanzó para remontar la serie con el Olimpia de Paraguay. El 1-1 lo dejó por fuera de la Copa Libertadores, con un global de 4-2.

Y es que después de la entrada de Andrés Andrade en el segundo tiempo, quien de inmediato anotó el tanto de la esperanza y levantó a la tribuna, un error del portero verdolaga cambió la historia del partido. Kevin Mier tuvo una mala salida, no aseguró la pelota y Saúl Salcedo aprovechó el rebote para conseguir el empate.

Esa anotación fue un baldado de agua fría para el elenco paisa. Además, porque al principio de la temporada, mucho se dijo que Nacional necesitaba un portero de experiencia, y los errores de Mier y Quintana durante este curso así lo confirman.

Sin embargo, ellos no han sido los únicos responsables del nuevo fracaso internacional del club verde. Detrás están las decisiones de los directivos, que derivaron en el nombramiento de Alejandro Restrepo, de quien también se dijo que era un técnico sin experiencia para asumir en un club de la envergadura de Nacional. A la postre fue despedido antes del duelo con Olimpia.

A eso se sumó el bajo nivel de hombres como Danovis Banguero, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Yeison Guzmán, Giovanni Moreno y Jéfferson Duque, entre otros.

Todos estos aspectos se conjugaron para llegar a la crisis actual, y ahora Nacional deberá corregir para volver a ganar la Liga local, la cual no consigue desde el 2017, y así armar un proyecto que le devuelva su grandeza internacional que está perdiendo con presentaciones como la de este jueves en el Atanasio.

Las palabras de Andrés Andrade al final del partido así lo confirman: “Frustración total, nos faltó mucho. Cuando no clasificás y no pasás nos falta todo. Solo le puedo pedir disculpas a la hinchada, porque no se merece eso” .

Síntesis del partido

Nacional 1

Técnico: Hernán Darío Herrera

Jugadores: Kevin Mier; Hayen Palacios (Yeison Guzmán, 59’), Emanuel Olivera, Felipe Aguilar, Danovis Banguero; Nelson Palacio (Andrés Andrade, 46’), Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla (Cristian Castro, 73’), Dorlan Pabón y Jéfferson Duque (Ruyeri Blanco, 82’).

Gol: Andrés Andrade (46’).

Figura: Andrés Andrade.

Expulsado: Felipe Aguilar (71’)

Olimpia 1

Técnico: Julio César Cáceres

Jugadores: Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo (Luis Zárate, 89’), Antolín Alcaraz, Iván Torres (Mateo Gamarra, 82’); Alejandro Silva (Sergio Otálvaro, 66’), Marcos Gómez (Hugo Qintana, 89’), Richard Ortiz, Fernando Cardozo, Jorge Recalde (Gillermo Paiva, 66’); Derlis González

Gol: Saúl Salcedo (57’).

Figura: Saúl Salcedo.

Expulsado: Gillermo Paiva (71’).

Estadio: Atanasio Girardot. / Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). / Asistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) y Gabriel Chade (Argentina). / Asistencia: 37.204 personas.