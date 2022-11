El interés de Barcelona por la colombiana Linda Caicedo.

Linda Caicedo sí está en los planes del Barcelona de España, equipo que también estuvo interesado en fichar al colombiano Luis Díaz, pero resultó, en ese momento, una misión imposible.

Así lo dio a conocer este martes, en su visita a Colombia, Joan Laporta, presidente del club catalán, quien confesó su admiración por Caicedo y a la vez lamentó que Liverpool se le haya adelantado en la negociación por Díaz, quien estuvo cerca de convertirse en el cuarto colombiano en jugar en el conjunto español, luego de Lauro Mosquera, Yerry Mina y Jeison Murillo.

Después de visitar Arauca, en la frontera con Venezuela, donde supervisó los proyectos de la fundación de su club que benefician a más de 500 niños y adolescentes refugiados del vecino país y desplazados colombianos, Laporta aseguró después, en Bogotá, que sí hubo un interés real para que el jugador guajiro llegara a la escuadra española, y además expuso las razones por las que no se dio la negociación.

“En ese momento acabábamos de llegar al club y el Liverpool se nos adelantó, porque sí estuvimos considerando su incorporación”.

Laporta indicó que, en ese instante, el equipo estaba pasando por un momento económico difícil: “Era una situación que debíamos resolver y revertir. Es un gran jugador y reconozco que tuvimos una conversación con su representante, pero lo del Liverpool estaba muy adelantado”, señaló.

Quieren a Caicedo

A diferencia de Lucho Díaz, con Linda Caicedo parece ser una historia diferente, pues el Barcelona lleva un periodo largo, según el dirigente, buscando hacerse a los servicios de la delantera que, recientemente, se ubicó en el segundo lugar de mejor jugadora del mundo por los Globe Soccer Awards.

“Hace tiempo que nos gusta Linda Caicedo. Si debo ser sincero, quizás hace tres años. Ella es una jugadora muy joven, pero además ha destacado y es muy buena. En nuestro departamento de scouting sí que la tenemos en nuestro objetivo”, apuntó Laporta.

En la actualidad, el Barcelona femenino, tras el informe la semana pasada de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) es el mejor club del mundo en dicha rama.

Linda viene de ser subcampeona mundial sub-17 en la India, donde además se quedó con el balón de plata, que la certificó como la segunda mejor futbolista del certamen.

Así mismo, disputó antes el Mundial Sub-20 en Costa Rica, en el que convirtió dos tantos, y fue subcampeona de la Copa América.

Laporta subrayó que aún faltan detalles para contratar a la colombiana.

“No me hagan descubrir tanto a Linda, porque entonces vendrán los otros clubes, intentarán ficharla y cada vez será más complicado llevarla al Barça. Es una jugadora que tiene un talento excepcional, que además nuestro departamento de scouting la tiene muy presente. Sé que ha habido contactos, lo puedo afirmar, pero todavía no se ha resuelto determinada situación que está en vía de solución y nada más. No puedo tampoco retransmitir aquí cómo va un fichaje porque creo que haría un favor a los que están trabajando para esto”, agregó Laporta.

El nombre de Linda Caicedo ha sonado fuerte para recalar al balompié internacional, sobre todo al Barcelona, pero primero debe ser mayor de edad (cumple 18 años el 22 de febrero de 2023), para poder establecer un vínculo contractual con un club en el exterior. Por ahora, la deportista que viene impresionando con su técnica con el balón sigue afiliada al Deportivo Cali, aunque con lo hecho el presente año sus días estén contados en el conjunto azucarero.

