El mensaje de Michael Rangel que emociona a los hinchas del América y de Atlético Bucaramanga.

En la actualidad, el delantero de 32 años, que también jugó para Millonarios, Alianza Petrolera y Junior, entre otros, hace parte del Central Córdoba, de Argentina, pero no es titular.

En diálogo con Zona Libre de Hubo, Michael Rangel confesó su deseo de volver al América de Cali. “Siempre lo he dicho y lo he manifestado, me encantaría regresar al América en su momento y poder competir”, dijo Rangel.

También reconoció que no se pierde partido del América de Cali, así como del Atlético Bucaramanga, que son los equipos que más le gustan.

“No me pierdo ningún partido de mi América de Cali y mi Atlético Bucaramanga, son los dos equipos que más me gustan. Ahora se están viendo los resultados de la idea del profe Lucas (González)”.

Rangel también destacó el momento que vive el América de Cali, al sostener que: “me gusta lo que muestra América es algo muy bueno, ya se ve la mano del entrenador, que lo aguantaron. Lucas es diferente a los otros entrenadores, tiene esa idea más europea y ahora se le nota”.

De su presente en el balombié argentino, sostuvo que “estoy acá en Central Córdoba esperando encontrar ese Michael Rangel que la gente quiere ver”.