El reto del santandereano Jorge Luis Pinto con el Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto fue presentado de manera oficial como técnico del Deportivo Cali en la sede deportiva del onceno vallecaucano.

El presidente del equipo, Luis Fernando Mena, le dio la bienvenida y de paso le manifestó que en él están cifradas las esperanzas de la institución para salir del mal momento, además de reconocerle la amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional.

Luego Pinto tomó la palabra, aseguró que era un honor volver al Deportivo Cali después de muchos años y pidió la unión de todos para sacar al cuadro verdiblanco de la situación en que está.

El técnico atendió a la prensa y abordó varios temas sobre el presente y futuro del Deportivo Cali.

La propuesta del Cali: “Tenía otras posibilidades, pero me gustó la del Cali. No me pasa por la cabeza que esta institución esté sufriendo esta crisis. Le agradezco a la Junta por este gesto conmigo”.

Una deuda pendiente: “Estoy en deuda con el Cali y por eso he venido a darlo todo. Cuando me fui, la primera vez, era séptimo. He venido a trabajar y tengan la absoluta seguridad de que lo daré todo, quiero quedar en la historia del Cali. Vamos a unir fuerzas, quiero y pido respeto de la prensa y con la prensa, asimismo, con la afición”.

Diagnóstico del equipo: “Hay que corregir todos. Se han cometido errores y debemos reflexionar y unirnos”.

¿Habrá refuerzos?: “Se necesitan tres o cuatro jugadores. En noviembre miraremos quiénes son los refuerzos, pero hay que mirar bien la plantilla que tenemos para ver con quiénes podemos contar”.

Su trayectoria: “¿No les dijeron que he sido campeón y fui mundialista? Soy exigente. Soy conferencista en el mundo y estoy entregando nuevas metodologías. Siento que he evolucionado como técnico. Llevo diez mundiales, uno en tierra y nueve en la tribuna. He visto mucho fútbol”.

Su carácter: “Van cuatro preguntas y me han preguntado por el carácter de Pinto. Y el carácter es el que me ha llevado a donde estoy. El carácter vale más que el talento en el fútbol. El que no corra, el que no sienta la camiseta, no va a jugar”.

Lo que significaría ganarle al América: “Hay que tener equilibrio en las emociones. Si le ganamos al América no nos vamos a volver locos”.

Relación con Teófilo: “Hablaré con Teo, aún no he tenido el tiempo. Por supuesto que tendré diálogo con todos los jugadores”.