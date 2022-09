El rincón del hincha: Un ‘Papá Leopardo’ y su legado de ‘fiebre amarilla’

Desde que tenía cinco años Luis Miguel Paredes comenzó a ir al estadio Alfonso López en compañía de su padre para apoyar al Atlético Bucaramanga. Hoy, con 27 vueltas al sol, sigue honrando esa tradición e inculcándosela a Ana Sofía y David Santiago, sus hijos.

“Yo amo el fútbol y desde pequeño mi padre me inculcó el amor, la pasión y la fidelidad hacia mi equipo del alma, mi Atlético Bucaramanga y ese mismo legado es el que le quiero dejar a mis hermosos hijos. Ellos también sienten gran pasión por el fútbol. Así que asisto con ellos desde que la niña tenía cinco años de edad y cuándo el niño cumplió los cinco años, lo hicimos partícipe de nuestro hermoso equipo”, sostiene.

El ‘Papá Leopardo’ como se identifica en redes sociales, se hizo viral durante el fin de semana por una imagen en la que se le ve junto a sus dos retoños en las graderías de oriental, en el ‘coloso de la 14’ durante la tormenta que cubrió el ‘clásico de Santander’. Miguel y sus hijos no se movieron a pesar del agua, y alentaron al equipo que en ese momento iba perdiendo 0-1.

“Estábamos tan concentrados con cada movimiento y cada acción en el juego, que en el momento que empezó la lluvia, yo le sugerí a mis hijos ubicarnos en un lugar dónde no nos cayera lluvia ya que para mí prima el bienestar de mis hijos, pero me dijeron que ellos no querían perderse ni un momento del partido, Así que nos quedamos disfrutando del juego, ellos con la respectiva protección de la lluvia y yo viviendo esos momentos que quedan plasmados en mi alma. Cuándo eres fiel y leal, estás en las buenas y en las malas. Y nosotros cómo hinchas fieles, apoyaremos a nuestro equipo siempre”, menciona Paredes.

Como muestra de agradecimiento por su ‘aguante’, la familia Paredes fue invitada a uno de los entrenamientos de Atlético Bucaramanga en el estadio Primero de Marzo, de la Universidad Industrial de Santander. En el encuentro los niños pudieron compartir con sus ídolos y conocer a Juan Camilo Chaverra, el guardameta ‘Leopardo’ que inició la búsqueda de los protagonistas de la ‘foto bajo la lluvia’ en redes sociales.

“No me esperaba tanto revuelo en redes sociales. La experiencia con el equipo fue muy gratificante, sobre todo para los niños que fueron los principales actores de ese momento. Pude hablar con el profesor Armando Osma, fue muy atento con nosotros y estaba muy agradecido por nuestro gesto de permanecer apoyando al equipo frente a cualquier adversidad”, afirma el ‘Papá Leopardo’.

Una vida entera siendo ‘Leopardo’

Miguel recuerda con cariño las épocas de infancia que compartió con sus familiares en las graderías del estadio, comiendo paleta de mora leche y gritando los goles del ‘Auriverde’. Su jugador predilecto, dentro de todas las campañas que ha podido ver, es Andrés ‘El Michi’ Sarmiento. La campaña que recuerda con más cariño, es la que protagonizaron Michael Rangel, Brayan Rovira, Shérman Cárdenas, James Aguirre, John Pérez y Gabriel Gómez en 2018.

“Quiero que mis hijos sigan con el amor por el equipo, y quiero que siga de generación en generación, que apoyen lo de su región, que sientan ese amor por la camiseta a pesar de que no siempre se consigan títulos. Creo que es el deber de todo papá futbolero, inculcarle el apoyo a los de nuestra región a los descendientes”, menciona con orgullo Miguel.

El sueño de toda la hinchada

Cuando se le pregunta al ‘Papá Leopardo’ cual es el sueño que le queda con el equipo, no duda en afirmar que es el mismo que le roba suspiros a toda la hinchada: la primera estrella; “salir campeones”.

Respecto a las críticas que ha recibido por haber ‘expuesto’ a sus hijos a la lluvia, Miguel sostiene que los niños fueron resguardados y gozan de una excelente salud.

“No fueron más de diez minutos que estuvieron bajo la lluvia, en ese lapso la persona que nos tomó la fotografía aprovechó para sacar la postal. Pero siempre cuido al máximo a mis hijos, estuvieron muy bien abrigados y la única enfermedad que tienen es la ‘fiebre amarilla’ por el Atlético Bucaramanga, el amor incesable por este equipo”, comenta.

Durante el tiempo que pudieron, departieron con los integrantes de Atlético Bucaramanga. Miguel y sus hijos recibieron la camiseta oficial de la temporada, autografiada por todo el plantel del ‘Leopardo’. El hijo menor de la familia Paredes pudo patear un penal a Juan Camilo Chaverra, y recibir consejos de parte del portero que cuida la valla de Atlético Bucaramanga.

“Desde hace algunos meses mi hijo me ha venido diciendo que quiere ser arquero, y por las coincidencias hermosas de la vida fue Chaverra quien nos contactó. David pudo compartir un momento muy ameno con uno de sus ídolos”, concluye Miguel.