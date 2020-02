“El triunfo nos da tranquilidad para comenzar el trabajo”: Sanguinetti, DT de Atlético Bucaramanga

El entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti ya no recibirá una ‘papa tan caliente’, pero sin duda tendrá que presentar sus argumentos como estratega y líder de grupo para levantar al golpeado ‘Leopardo’.

El ‘charrúa’ observó desde la tribuna el primer triunfo del Atlético Bucaramanga sobre Rionegro Águilas (2-0) y sacó sus propias conclusiones, expresadas a la prensa deportiva de la Ciudad.

“Muy contento que el equipo logró el triunfo. Era algo que se necesitaba y creo que nos da más tranquilidad para iniciar nuestro trabajo porque eleva el espíritu de los jugadores y hubo cosas muy importantes”.

Justamente, el DT que en Colombia ya dirigió a Santa Fe y Cúcuta, con buen suceso, reconoció que sus nuevos pupilos “hicieron un partido donde controlaron muy bien la pelota, en el segundo tiempo tuvieron jugadas para hacer más goles y algo importante es que no le convirtieron goles”.

Consulado por las razones de su llegada a un club en crisis, indicó que “analizamos lo que me habían propuesto y me interesaba, más allá de que el equipo no consiguió buenos resultados en las primeras fechas, creo que tiene buenos jugadores”.

Por ahora, lo primero para Sanguinetti es “ponernos a trabajar para que los jugadores nos conozcan, para que conozcan la idea de nosotros, y también para acoplarnos al grupo y sobre todo pensar partido a partido”.

El primer reto del charrúa de 53 años será el Cúcuta Deportivo, su reciente equipo, al que clasificó a los cuadrangulares semifinales del torneo pasado y el que le quedó debiendo dinero. “No voy a hablar del pasado, necesitamos sumar de a tres y no importa el equipo que enfrentemos; sin duda nos vamos a preparar para sacar los tres puntos”.

Finalmente, recordó que su prioridad futbolística es “tener un equipo ordenado, un equipo equilibrado, que sepa defender, pero que también genere situaciones de gol y convierta”.

El juego contra Cúcuta será el domingo, a las 6:10 p.m., y aún no se define si se jugará en suelo ‘motilón’, se aplaza o se invierte la localía.