“El VAR está muy celoso con nosotros”: Raúl Agustín Armando

A pesar de su buen juego, la situación del Atlético Bucaramanga es preocupante, tiene once unidades de 27 posibles y contando su último partido contra el Deportes Tolima suma seis juegos sin ganar.

Tras el encuentro contra los ‘pijaos’, el director técnico de la escuadra, Raúl Agustín Armando, hizo su análisis del compromiso, en el cual, como ya es costumbre, destacó los primeros 45 minutos jugados por los ‘Leopardos’.

“En el primer tiempo manejamos el juego, llegamos al gol, tuvimos situaciones claras; en el segundo ellos se fueron mano a mano, tratamos de contrarrestarlo con los cambios y bueno, después de una jugada muy fina, nos empatan. El VAR está muy celoso con nosotros, muy fino, después intentamos volver a marcar pero no se dio, nos queda seguir trabajando y tratar de sumar de a tres en el próximo partido”, señaló Armando.

Lea también. ¡En fuera de lugar! 'Hinchas' de Atlético Bucaramanga invadieron el terreno de juego

De igual forma, el director técnico argentino reconoció las falencias defensivas del equipo; cabe resaltar que en los cinco últimos partidos jugados han cometido cuatro penales, los cuales en su mayoría han terminado quitándole la victoria al cuadro santandereano.

“Debo reconocer que son detalles que debemos mejorar porque no podemos facilitar el partido a los rivales en los penales. Son distracciones y me siento amargado, no podemos seguir desatentos; son cosas por corregir”.

Lea también. Lo bueno, lo malo y lo feo del funcionamiento de Atlético Bucaramanga contra Tolima

Para finalizar, el estratega señaló al VAR por sus últimas actuaciones frente a la escuadra ‘auriverde’.

“Igual creo que el VAR está muy fino con nosotros, en el partido contra Nacional, hubo una mano que no fueron a revisar y ahora sí se revisó. No voy a negar que con el VAR el fútbol es más factible pero con nosotros no se ha visto; igual, no puedo caer en eso porque sería malo de mi parte”, sentenció.

Por su parte, el mediocampista Diego Chávez declaró que los jugadores están tranquilos porque han dado lo mejor de ellos en los encuentros; sin embargo, a pesar de que se crean las opciones, la suerte no los ha acompañado en la definición.

Lea también. Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I de 2023 luego de la novena fecha

“El primer tiempo fue donde manejamos el partido, no sé si pudimos concretarlo, los partidos se definen por detalles, estamos tranquilos porque estamos dando todo pero no nos están acompañando los resultados; nos duele no sumar de local porque hemos sido superiores a los rivales pero no nos está alcanzado, estamos convencidos que este es el camino y vamos a llegar”, dijo Chávez.

El próximo partido del Bucaramanga será el sábado 25 de marzo a las 4:10 p.m. frente al Alianza Petrolera. El conjunto de la ‘Ciudad Bonita’ estará obligado a sumar de a tres si quiere tener posibilidades claras de clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay Dimayor.