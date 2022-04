Empresarios de los futbolistas colombianos, no se ven, pero manejan los hilos

Ganar entre 200 o 1.000 millones de pesos al mes es posible para un agente de jugadores en Colombia. Algunos, incluso devengan cantidades mayores, pero todo depende de los jugadores que representen.

La Fifa estableció que los representantes solo se pueden llevar un 10% de la comisión de los futbolistas y, como mucho, cobrar un 3% del sueldo del representado.

Esa norma se implantó con la finalidad de evitar que se hagan abusos en los traspasos y que se generen conflictos de intereses al poner un límite en cuanto al dinero que se podrán llevar los empresarios de futbolistas.

Este negocio viene creciendo vertiginosamente en los últimos años en Colombia, tanto, que el país ya se ubica en el ranquin de los 10 con mayor número de transacciones de jugadores. Según un reporte de Fifa, en 2021 se ubicó en el quinto lugar con 653 traspasos, solo superado por Brasil (1.749), Argentina (896), Inglaterra (837) y Francia con (772).

El exjugador León Darío Muñoz, quien ha representado a distintos futbolistas, analizó los pro y contras de esta labor.

“Hoy más que empresarios o agentes Fifa, se dice intermediarios y, como en cualquier negocio, hacer de intermediario es representar a alguien bajo ciertas condiciones. Lo bueno de esto es que permite que a los jugadores se les respeten derechos que antes les irrespetaban, porque ahora los clubes no pueden abusar de la inocencia que manejan muchos futbolistas respecto a contratos o derechos financieros”.

Además: Ahora, el turno será para la Sub-20 femenina

Sin embargo, Muñoz también acepta que hay malos manejos desde los representantes, porque muchas veces prima más el negocio que el talento de los futbolistas.

“Hacen negocios buscando más su beneficio económico que el del propio jugador. Por eso es que vemos a veces jugadores sin talento en algunos clubes y que tal vez llegan más por otros caminos que por el del fútbol”.

El presidente del América, Tulio Gómez, acusa a los empresarios también de ser muy convenientes y aprovechar las necesidades de los equipos para pedir cosas que a veces son imposibles y que ni siquiera el jugador sabe que su agente las está negociando.

“Ellos son muy jodidos, no es fácil negociar y hay a algunos equipos que les ofrecen un precio distinto por un mismo jugador, y eso no debería ser así, porque el producto no puede valer más para unos y menos para otros”, criticó el directivo escarlata.

Mientras algunos futbolistas defienden a esta figura, porque según ellos, desde el momento que tienen un representante deportivo, nunca más se preocupan por los contratos, hay otros que caen en estafas de personas sin escrúpulos, que se hacen pasar por empresarios y se aprovechan de familias de escasos recursos, a las que les venden la ilusión de llevar a sus hijos a otros países, les piden una suma de dinero para iniciar trámites y luego desaparecen.

Carlos González Puché, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), explicó que esa situación se presenta, porque los padres están dispuestos a pagar lo que sea por ver triunfar a sus hijos y que ellos sean su salvación económica.

También le puede interesar: ¿Y los directivos de la Federación cuándo asumirán su responsabilidad en la eliminación de la Selección?

“Ese desespero es el que hace que ni siquiera investiguen si de verdad esas personas son empresarios y ejercen esa función bajo los parámetros que exige la Fifa”.

Para que esto no suceda, estos intermediarios deben estar registrados ante la Federación, que publica en su pagina web los nombres de quienes están autorizados para ejercer esta función.

Ganar entre 200 o 1.000 millones de pesos al mes es posible para un agente de jugadores en Colombia. Algunos, incluso devengan cantidades mayores, pero todo depende de los jugadores que representen.

La Fifa estableció que los representantes solo se pueden llevar un 10% de la comisión de los futbolistas y, como mucho, cobrar un 3% del sueldo del representado.

Esa norma se implamentó con la finalidad de evitar que abusen en los traspasos y que se generen conflictos de intereses al poner un límite en cuanto al dinero que se podrán llevar los empresarios de futbolistas.

Este negocio viene creciendo vertiginosamente en los últimos años en Colombia, tanto, que el país ya se ubica en el ranquin de los 10 con mayor número de transacciones de jugadores. Según un reporte de Fifa, en 2021 se ubicó en el quinto lugar con 653 traspasos, solo superado por Brasil (1.749), Argentina (896), Inglaterra (837) y Francia con (772).

El exjugador León Darío Muñoz, quien ha representado a distintos futbolistas, analizó los pro y contras de esta labor.

“Hoy más que empresarios o agentes Fifa, se dice intermediarios y, como en cualquier negocio, hacer de intermediario es representar a alguien bajo ciertas condiciones. Lo bueno de esto es que permite que a los jugadores se les respeten derechos que antes les irrespetaban, porque ahora los clubes no pueden abusar de la inocencia que manejan muchos futbolistas respecto a contratos o derechos financieros”.

Sin embargo, Muñoz también acepta que hay malos manejos desde los representantes, porque muchas veces prima más el negocio que el talento de los futbolistas.

“Hacen negocios buscando más su beneficio económico que el del propio jugador. Por eso es que vemos a veces jugadores sin talento en algunos clubes y que tal vez llegan más por otros caminos que por el del fútbol”.

Además: Marcelo Bielsa suena para tomar la dirección técnica de la Selección Colombia

El presidente del América, Tulio Gómez, acusa a los empresarios también de ser muy convenientes y aprovechar las necesidades de los equipos para pedir cosas que a veces son imposibles y que ni siquiera el jugador sabe que su agente las está negociando.

“Ellos son muy jodidos, no es fácil negociar y hay a algunos equipos que les ofrecen un precio distinto por un mismo jugador, y eso no debería ser así, porque el producto no puede valer más para unos y menos para otros”, criticó el directivo escarlata.

Mientras algunos futbolistas defienden a esta figura, porque según ellos, desde el momento que tienen un representante deportivo, nunca más se preocupan por los contratos, hay otros que caen en estafas de personas sin escrúpulos, que se hacen pasar por empresarios y se aprovechan de familias de escasos recursos, a las que les venden la ilusión de llevar a sus hijos a otros países, les piden una suma de dinero para iniciar trámites y luego desaparecen.

Carlos González Puché, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), explicó que esa situación se presenta, porque los padres están dispuestos a pagar lo que sea por ver triunfar a sus hijos y que ellos sean su salvación económica

“Ese desespero es el que hace que ni siquiera investiguen si de verdad esas personas son empresarios y ejercen esa función bajo los parámetros que exige la Fifa”.

Para que esto no suceda, estos intermediarios deben estar registrados ante la Federación, que publica en su pagina web los nombres de quienes están autorizados para ejercer esta función.