Sin embargo, algunos técnicos colombianos tienen otra lectura. Diego Corredor, entrenador del Once Caldas, expresó que en las bases hay pocos fundamentadores y los futbolistas que ascienden lo hacen por su talento, pero para un delantero eso no basta.

Ruiz y Duque, con 35 años cada uno, y Dayro con 36, son los delanteros de moda en el fútbol colombiano. Mientras que Jairo Ditta (Cortuluá), Javier Mateo Ortiz (América), Jorge Mendoza (Patriotas), los tres de 18 años, además de Diego Betancourth (Envigado) y Tomás Ángel (Nacional), con 19, no suman ninguna anotación, y son los delanteros más jóvenes que tiene la Liga.

“El atacante aprende a definir haciendo goles y para lograrlo debe saber cómo pegarle al balón, si va a definir con la pierna derecha o la izquierda, si su fortaleza es el juego aéreo, la ubicación o el disparo fuera del área. Desde niños no tienen a alguien que les haga énfasis en esos aspectos y por eso con los años aprenden solos, como lo vemos con los veteranos hoy en la Liga”.

Con Corredor coincide el técnico de Alianza Petrolera, Hubert Bodhert: “No basta con que un equipo profesional tenga un entrenador de delanteros, a los atacantes hay que fomentarlos desde niños, como también pasa con los arqueros, porque son posiciones en las que no solo las habilidades funcionan”.

No obstante, Bodhert agregó que es no es una situación exclusiva de Colombia, sino que también se presenta en otras partes del mundo. “Vemos a Germán Cano como el máximo goleador mundial y no es un jugador joven (34 años). El mismo Benzemá, que está peleando el Balón de Oro (también de 34 años), Lewandowski (33), Ibrahimovic (40), entre otros”.

Por su parte, Hernán Torres, técnico del Tolima, aseguró que “no es fácil encontrar un goleador joven, casi siempre empiezan a despuntar a los 27 años. Por eso hubo jugadores jóvenes, como Falcao, que cuando mostraron esa estampa, rápidamente se fueron para Europa”.

Se requiere determinación

El técnico santandereano Jorge Luis Pinto apuntó que la posición que más hay que trabajar en el fútbol es la de delantero y no todos los jugadores, sobre todo hoy en día, están dispuestos a dedicarle el tiempo que se requiere.