$!Entrevista | “Mucha gente desea que al equipo le vaya mal”: Jaime Elías Quintero, presidente de Atlético Bucaramanga

“Yo no puedo hablar del pasado, el pasado es pasado, acá hay que hablar del presente, el futuro no lo sabemos. El presente es que el equipo está jugando bien, más allá de que los resultados no llegaron en las últimas fechas”.

“La gente pregunta de por qué no se conformó un gran equipo y los recursos del Bucaramanga no son boyantes, si la empresa se vinculara con el equipo femenino y las divisiones menores, las cosas fueran diferentes. Acá la gente es clasiquera, el apoyo hacia el Bucaramanga no es numeroso, van 3.000 personas, cuando hay una capacidad de 24 mil. Digo clasiquera porque cuando vienen Millonarios, Nacional y América, ahí si están pendientes de ir a ver a su Atlético Bucaramanga, pero esa es la realidad y tenemos que estar sujetos a esa realidad y hacemos la inversión de acuerdo a los ingresos que tenemos”.

“Estamos con las fuerzas básicas, al equipo profesional han llegado jugadores de la Sub-20, jugadores santandereanos. No se entiende, porque varios periodistas dicen que por qué no traemos más jugadores, pero si los traemos les quitamos espacio a los juveniles. Se viene haciendo una inversión desde la Sub-13”.

¿Por qué se le da la oportunidad a un argentino, que se supone que si es extranjero debe marcar la diferencia, y no a un santandereano o colombiano?

“Muchos de ustedes alegaban que por qué no le dan la oportunidad a Nelson Reyes y cuando se le dá ante Once Caldas, que por qué se le dá si no era el momento. Ahí tenemos varios jugadores de las divisiones menores, ojalá que tengan más minutos de juego”.

Están los santandereanos, pero no juegan y la lista de santandereanos que se tuvieron que ir por falta de oportunidades es larga. ¿Qué esperan ustedes de Teófilo Gutiérrez y por cuánto tiempo firmó?

“Esperamos que venga a darnos una mano y viene por seis meses, con la posibilidad prolongar el contrato, él lo quiso así y esperamos contar con él en el segundo semestre y ojalá los resultados se nos den, creo que este equipo nos dará muchos triunfos”.

¿Qué pasó con los patrocinadores?

“No ha sido fácil, hemos hablado con empresas nacionales, en el caso de Freskaleche, no aceptó la petición nuestra y no volvimos a hablar con ellos. Pero no es una urgencia nuestra, la camiseta como está, creo que está muy hermosa, esperamos no mancharla tanto, si llega bien, pero quien quiera patrocinar la camiseta debe pagar unos buenos pesos”.

No cree que se contradice, al decir que no es urgente, pero sí afirma que no hay apoyo para las divisiones menores y el equipo femenino y también reclama que la gente no va al estadio

“Se les manifestó a varias empresas que patrocinaran al femenino y no tuvimos respuesta. El equipo femenino empezó con recursos propios, el masculino también; estamos manejando con recursos propios. No estamos urgidos, acá la camiseta se respeta y quien va a manchar la camiseta, paga por la manchada”.

¿Qué le dice a los aficionados?

“Que crean y que acompañen al Bucaramanga, salieron los abonos y no apoyaron, el hincha apoya así el equipo vaya de último, yo compraba el abono y mi objetivo era colaborarle al equipo. Ahí vamos a pesar de que mucha gente desea que al equipo le vaya mal, mucho periodista patea la lonchera, síganla pateando que nosotros seguimos adelante”.