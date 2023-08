"Es un equipo debilucho": Periodista argentino criticó con vehemencia al Atlético Nacional.

El partido entre Atlético Nacional y Racing de Avellaneda, que ganaron los colombianos 4-2 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ha despertado polémica, no solo por las determinaciones arbitrales, que sancionaron dos penaltis en contra del 'verde paisa', sino por las declaraciones del Periodista argentino Pablo Carrozza.

Para el comunicador, este “Nacional no es ningún cuco, es un equipo bastante debilucho, que es un equipo colombiano, llanamente colombiano”.



El periodista fue enfático en asegurar que “no estamos hablando de un rival brasileño o uruguayo, estamos hablando de un rival colombiano al que tranquilamente se lo puede dar vuelta ganando 3-0″.

También tuvo críticas hacia los colombianos que hacen parte de Racing de Avellaneda, Juan Fernando Quintero, que está por firmar contrato y Roger Martínez. “Juanfer Quintero fue echado hace tres años por Gallardo por viejo y Roger Martínez, que tiene más noches que un sereno, llega para jugar un ratito en el segundo tiempo. No cambió nada la cosa”, sostuvo.



También indicó que "los dos equipos son boludos, con respeto lo digo, jugaron los más boludos de la Copa Libertadores y ganaron los menos boludos”.



La crítica sobre Atlético Nacional continuó, al argumentar que un equipo no puede perder la ventaja de tres goles en condición de local. “Cómo vas a ir ganando 3-0 y se te ponen 3-2 de local; no le puede pasar a nadie eso, y les pasó a los colombianos. Cómo Racing se pone 3-2 y tiene la chance de su vida de remontar un 3-0, no cierra el partido y regala un gol”, puntualizó Pablo Carrozza.