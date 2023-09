¿Es verdad que Rubén Tanucci dirigirá al Atlético Bucaramanga? El club responde

Atlético Bucaramanga no la pasa para nada bien en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, en la que está por fuera del grupo de los ocho y en donde ya figura, según Matics, con probabilidades de descender en 2024.

En el equipo cucuteño, Tanucci tuvo la oportunidad de dirigir nueve compromisos, de los cuales ganó cuatro, empató tres y perdió dos.

Ante esta situación, desde esta casa periodística consultamos con Jaime Elías Quintero, presidente de Atlético Bucaramanga, quien desmintió la información.

"Sin novedad alguna, lo de Tanucci es falso, yo no he hablado con él y no está en los planes del club", señaló.

De igual forma, explicó que la idea es que el entrenador interino termine la Liga actual y que, posteriormente, una nueva persona asumirá la responsabilidad de dirigir al club 'Leopardo'.