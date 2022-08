“Esperamos que nos llegue la hora de ganar un partido de visitantes”: Osma

Después de la derrota de Atlético Bucaramanga ante Envigado en la octava fecha de la Liga Betplay Dimayor, las cosas en el equipo de la ciudad no parecen mejorar.

El rendimiento de la escuadra ‘Leoparda’ no ha sido positivo como visitante, al sumar tres derrotas y un empate en los cuatro encuentros de este semestre fuera del estadio Alfonso López.

Su entrenador, Armando El ‘Piripi’ Osma, se mostró inconforme con el funcionamiento del VAR durante el compromiso, y en rueda de prensa sostuvo que “no debería llamarse rueda de prensa sino tercer tiempo del VAR porque en todo momento interviene”.

Además se mostró cómodo con la actitud de sus jugadores en la cancha. “En el primer gol la pelota se pudo haber despejado, pero aún así el equipo tomó el control del juego. En el segundo tiempo el local comenzó a empujar. La jugada del penal se le sale a cualquier entrenador de las manos y el partido se termina definiendo por el VAR. Valoro el remate del partido por parte del Bucaramanga”, agregó Osma.

En cuanto al rendimiento de la línea defensiva, El ‘Piripi’ asumió que ha sido complicado para el club ‘auriverde’ tener que cambiar a los jugadores que venían siendo dueños de la posición desde el semestre pasado, por temas de lesión o expulsiones.

“Quedo con una preocupación grande porque es la segunda vez seguida que me expulsan a un jugador, me estoy quedando sin herramientas de trabajo. Nosotros no contratamos más jugadores, entonces tendremos que buscar soluciones, pero trabajo no le va a faltar a ninguno de los defensas en el equipo”, aseveró.

Nuevamente el técnico de Atlético Bucaramanga habló con ‘puyas’ sobre la falta de contrataciones este semestre, pues aseguró que al terminar el torneo pasado se fueron cinco jugadores y llegaron los mismos cinco, ya que es lo que más se pudo hacer con la condición económica que había.

“Yo creo que dentro de los que han podido debutar se han visto cosas interesantes. Esto es de trabajar y perseverar. Vamos a ganarle a Nacional, esto es a muerte”, concluyó el entrenador.