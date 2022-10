Esta es la iniciativa que tendrán los hinchas el domingo en el estadio

La iniciativa liderada por Fabian Camacho, César Esparza y Juan José Osma, invita a todos los asistentes al estadio Alfonso López, a que lleven bombas verdes y amarillas para ambientar las graderías.

"Queremos pedirle a todos los hinchas que lleven una bomba amarilla, una bomba verde o ambas, para el momento de la salida el equipo cubrir con bombas todas las tribunas. El PMU autorizó el ingreso de las bombas ya que no representan riesgo para la seguridad. Las bombas no se deben inflar con helio, no son para soltar al aire", mencionó Osma.

Según el grupo de seguidores, como hinchas se está haciendo una campaña para demostrar el acompañamiento y el amor al equipo en este partido importante de clasificación.

El partido se jugará desde las 4:00 p.m. pero las puertas del estadio estarán abiertas desde las 2:00 p.m.