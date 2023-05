Estas fueron algunas reacciones tras la clasificación del Alianza Petrolera a los cuadrangulares

El domingo pasado Alianza Petrolera aseguró su participación en la próxima fase del fútbol profesional colombiano, el cuadro santandereano derrotó 2-1 a Atlético Nacional y sumó 30 puntos en 19 partidos disputados.

Al finalizar el encuentro, los dirigidos por Hubert Bodhert se mostraron contentos por el resultado.

“Estamos felices por lo que estamos viviendo, por el grupo que formamos, tuvimos confianza, jugamos bien y logramos la clasificación”, mencionó Luciano Ospina, capitán de la ‘Máquina Amarilla’.

Lea también. Alianza Petrolera clasificó entre los ocho mejores de la Liga BetPlay I de 2023

Por su parte el estratega ‘aurinegro’ mencionó que se vienen cosas muy interesantes pero el primer paso para afrontar los cuadrangulares será recuperar y fortalecer al equipo.

“La felicidad por el resultado, porque se dieron las cosas, por lo trabajado durante los 90 minutos, este es un triunfo merecido para los muchachos”, apuntó.

El director técnico aprovechó la oportunidad y envió un mensaje a su afición, a la que le agradeció por la confianza que le han brindado al equipo.

“Estamos en un proceso, aún no tenemos los resultados definitivos, con clasificar no alcanza. Se vienen logrando objetivos, tenemos que ir a Pereira a seguir sumando, nos queda un año lleno de mucho trabajo y espero mucho más de este equipo. Hoy es alegría y felicidad pero esto no ha terminado”, concluyó Bodhert.