Luego de oficializarse este lunes la salida del técnico Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol comenzó el plan para la contratación de su reemplazo que tendrá la misión de llevar al combinado nacional al Mundial del año 2026.

Tras un largo periodo en silencio, el presidente de la entidad, Ramón Jesurún, habló de lo que se viene para el futuro de la 'Tricolor' que se quedó en el camino de clasificar a la Copa Mundo de Catar que se disputará entre noviembre y diciembre.

"Con Reinaldo se termina un ciclo que desafortunadamente no fue exitoso, todos apuntábamos en cabeza de él en clasificar a la Copa del Mundo. Ayer (lunes) llegamos a un acuerdo, casi que por iniciativa de él", comentó el directivo en charla con Caracol Radio.

Lea también. ¿Cuál sería el entrenador indicado para asumir la dirección técnica de la Selección Colombia?

La salida del vallecaucano era un secreto a voces, pues según el propio entrenador, en el contrato estaba estipulado que este culminaría al cierre de las eliminatorias suramericanas, en caso de que no se clasificara al Mundial de Catar, como en efecto sucedió.

"Fue muy doloroso, además se trata de un gran señor como lo es Reinaldo. En el contrato estaba establecido que él estaría al frente mientras la Selección estuviera con chances en el Mundial, las Eliminatorias hacen parte del Mundial", agregó Jesurún.

Lea también. Iván Niño, el preparador físico santandereano que está a un paso del Mundial de Catar

Según palabras del presidente de la federación, la idea es que el proceso para encontrar nuevo timonel se realice lo más rápido posible.

"La idea es encontrar un reemplazo lo más pronto posible, tenemos que tener la certeza que será la decisión indicada. No tenemos ninguna preferencia, la idea es que sea alguien que esté ligado en selecciones. La nacionalidad puede ser cualquiera, no tenemos referencias", acotó el dirigente y además enfatizó que "nosotros no podemos limitarnos a esperar el Mundial para ver qué técnico traemos, vamos a intentar traer un técnico lo más pronto posible".

Lea también. Lo que dijo el entrenador Armando 'El Piripi' Osma de la caída de Atlético Bucaramanga ante Junior

En los últimos días se ha especulado con posibles nombres como los de Ricardo Gareca, actual técnico de Perú, y Gustavo Alfaro, quien está vinculado con Ecuador. "Nosotros no tenemos nombres, pero en el caso de Alfaro quiero ser claro, eso es totalmente falso, Gareca también tiene un contrato. Hay 30 mil llamadas de empresarios que, según ellos, tienen el técnico ideal para la Selección. No tiene ningún sentido ni fundamento los rumores de Alfaro y Gareca".

De acuerdo a lo expresado por el dirigente, a la Federación Colombiana de Fútbol le han llegado ofertas para juegos amistosos contra selecciones clasificadas al Mundial de Catar 2022.

"Somos muy atractivos, después del sorteo del Mundial, muchos equipos asiáticos y europeos que quedaron con equipos sudamericanos en sus grupos nos ven atractivo para amistosos, el tema es que no hay técnico", apuntó Ramón.