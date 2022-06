Estos son los refuerzos que podrían llegar al Atlético Bucaramanga

Mucho se ha especulado de la posible salida de Dayro Moreno del club bumangués, lo cierto es que a hoy, el goleador de la Liga Betplay 2022-1 no se iría del equipo. Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, afirmó que no ha tenido ofertas por el jugador, a pesar de que Deportivo Cali ha mostrado interés.

"Hay un tema económico que es la rescisión del contrato. Nosotros no queremos que se vaya, pero a nadie podemos tener obligado que se quede, intentaremos por todos los medios que siga en el equipo. Hay que recordarle que a principio de año nadie quería a Dayro, yo creí en él, y la verdad es que es un jugador excepcional, diferente, tiene su olfato de gol y hoy es el goleador del torneo", agregó.

Por otra parte, hay una cláusula que no termina de convencer a los ofertantes de Moreno. El equipo que pretenda contratar al jugador deberá pagar al Bucaramanga una cifra cercana a los 600 millones de pesos, además de una multa de 250 mil dólares a Oriente Petrolero, por una supuesta falta del jugador durante su paso por Bolivia.

Sin embargo, en las últimas horas Harold Lozada uno de los voceros del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali afirmó en entrevista con un medio del Valle del Cauca (Zona Libre de Humo Radio), que el negocio de Moreno estaría en un 90% listo.

"Estamos en conversaciones, organizando la parte económica. Hoy vamos, de acuerdo a lo que se ha conseguido, a hacer una oferta formal y definitiva. Ellos tomarán una decisión de acuerdo a lo que se oferte (...). La oferta incluye todo: rescisión, empresario, mensualidad y todo por un año. Futbolísticamente no hay ninguna duda. Deportivamente todos estamos de acuerdo. Lo que queremos es que el negocio no le cueste al Deportivo Cali como tal porque estamos en una situación económica difícil. Estamos casi logrando lo que se había tenido como pedido inicial de parte de ellos. Hoy el negocio está en un 90%”, sostuvo Lozada en entrevista con Zona Libre de Humo Radio.

El 'timonel' sigue al frente del barco

Otro de los rumores que preocupó a los hinchas del 'auriverde' fue la posible salida del técnico Armando El 'Piripi' Osma. Se especuló que Independiente Medellín quería hacer uso de los servicios del bumangués, sin embargo el presidente del Bucaramanga también confirmó que dicho rumor no es cierto. “He estado hablando con él. Me dijo que él no le daba la espalda a su gente. Su familia le ha pedido que deber estar al mando del Bucaramanga”, comentó.

Además el presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, corroboró que el actual entrenador del Bucaramanga no está en la baraja de entrenadores para su equipo.

Posibles nuevas caras

Un experimentado delantero habría sido consultado por los dirigentes de Atlético Bucaramanga. Se trata del paraguayo Roberto Ovelar, de 36 años.

"He venido hablando con el empresario, conociendo el interés del jugador, también conociendo sus costos, pero que tengamos algo adelantado, no, simplemente llamé a preguntar por él y ahí estamos. Ojalá lo podamos tener en la institución", afirmó Jaime Elías Quintero.

El último club del 'búfalo' Ovelar fue el Centro Deportivo Municipal de Perú, donde juega actualmente. Acumula 1101 minutos jugados y cinco goles este año. Además, en Colombia jugó en Once Caldas, Millonarios y Junior.

Por otra parte, también ha sonado para el Atlético Bucaramanga el centrocampista César Carrillo (29 años) de Jaguares y el extremo Edwar López (27 años), de Independiente Medellín. Ambos llegarían libres, tras finalizar contrato con Jaguares y DIM, respectivamente.