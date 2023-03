Explosivas declaraciones de Carlos 'El Pibe'Valderrama en contra de la Federación.

Carlos 'El Pibe' Valderrama no se guardó nada y mostró su molestia con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El histórico mediocampista de la selección Colombia reconoció, en diálogo con El VBar, de Caracol Radio, que él y varios de sus compañeros demandaron a la FCF.

Valderrama, que disputó los Mundiales de Italia 1994, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 sostuvo que está cansado de que utilicen su imagen sin consentimiento.

"Es una falta de respeto y tengo una lista de los que los tenemos demandados", dijo 'El Pibe'. "También está Francisco 'Pacho' Maturana, utilizaron su imagen sin autorización y también está metido. Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, el gordo (Iván René) Valenciano, 'El Tren' Valencia, Juan Pablo Ángel, Arnoldo Iguarán", indicó Valderrama.

Además, expresó su molestia con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, al sostener: "Con Ramón (Jesurún) tengo años que no hablo y no tengo nada que hablar con él. La demanda va caminando y yo no había dicho nada porque el abogado me decía: 'viejo Pibe, no diga nada', y llevamos casi cuatro años".

Y agregó: "Ya estoy mamado, me mamé de que le falten el respeto a uno. Tengo compañeros y amigos de nuestra Selección que fueron a campeonatos mundiales y pidieron una boleta y dijeron: 'la vendemos', eso me cabreó peor todavía. Eso no se puede hacer con un personaje que representó al país en dos mundiales".

Por último, 'El Pibe' Valderrama dijo que la FCF "usa nuestra imagen sin nuestra autorización, con los patrocinadores. Esto es para que el pueblo colombiano sepa qué está pasando porque ya me cansé".