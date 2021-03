Falta de fluidez en el manejo de balón, el problema del Atlético Bucaramanga

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, analizó el presente futbolístico que afrontan sus dirigidos, luego de la caída 2-1 ante Millonarios, y volvió a insistir en los problemas que presenta su escuadra a la hora de manejar el esférico.

Para el estratega antioqueño, que en seis juegos al mando del Atlético registra tres triunfos, dos empates y una derrota, en materia defensiva el cuadro ‘Leopardo’ se muestra con seguridad, pero hace falta mejorar en la fase ofensiva, especialmente en la posesión del balón.

“Creo que Millonarios es un justo ganador, hizo cosas mucho mejores en ataque que nosotros. En el primer tiempo me parece que nos defendimos bien, con la pelota estuvimos más o menos claros, por esa razón se logró el empate. Pero en la segunda parte me parece que se repitió algo que estamos adoleciendo, que es en una buena elaboración, aún no la tenemos, estamos perdiendo mucho la pelota”, dijo Suárez.

Y agregó: “el mayor problema nuestro fue que con la pelota, no tuvimos ninguna propuesta, ni siquiera para defendernos, y es un problema constante del equipo y espero que mejoremos”.

Al ser cuestionado por el planteamiento defensivo ante el club ‘embajador’, el director técnico del Atlético indicó que “no era abusar del tema defensivo, fue también la propuesta de Millonarios, si nosotros seguimos en la constante de perder la pelota tan fácil, lógicamente nos toca defendernos. La obligación de defender se presenta porque el equipo no logra dar cuatro o cinco pases seguidos”.

¿Y cómo se mejora en el manejo del balón? “Hay que tomar más confianza, porque esto no es desde hoy, es desde hace rato, tenemos que buscar que exista una mejoría. Se quiere llegar demasiado rápido al arco contrario, con la misma intensidad que se recupera, se quiere atacar, hay mucha aceleración y en momentos se requiere más calma y lo hemos trabajado y lo seguiremos haciendo”.

Atlético Bucaramanga suma 19 puntos y está a cinco unidades del octavo clasificado. Este jueves, el elenco santandereano tendrá que derrotar, de visitante, a Pasto, para seguir con opciones de clasificación entre los ocho mejores.

Después de Pasto, de visitante, el club búcaro se medirá con Patriotas (local), Tolima (visitante) y Águilas (local).