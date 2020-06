Faustino Asprilla se refirió a la situación de James Rodríguez en el Real Madrid

Los partidos siguen pasando para el Real Madrid y el colombiano James Rodríguez los sigue viendo desde el banco de suplentes, tal y como le pasó hoy, ante el Valencia.

El último en referirse a la situación que está viviendo el volante fue Faustino Asprilla, exjugador.

En entrevista con Blu Radio, Asprilla se mostró crítico con la forma en la que están dejando a James en el banco de suplentes e incluso dijo lo que él habría hecho estando en su lugar. “A mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo (James Rodríguez) esté por debajo de Mariano y de no sé quién. Hay que respetar un poquitico, James porque tiene una paciencia, yo lo mando a comer mierda, pero hace tiempo”.

Las declaraciones se dieron ayer, 17 de junio, en la citada cadena, en donde se refirieron a la situación que vive el colombiano.