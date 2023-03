Futbolista de la Selección Colombia Sub-17 que fue herido con arma de fuego será operado.

Rafael Santos Mercado, futbolista del Real Cartagena y la Selección Colombia Sub 17, quien recibió un disparo en una de sus piernas este lunes cuando un sicario ingresó a una barbería en Cartagena disparando en contra de otro hombre de manera indiscriminada, tendrá que ir al quirófano.

Renato Damiani, presidente del Real Cartagena, se refirió al estado de salud del jugador en una entrevista para Blu Radio, y confirmó que Mercado será intervenido quirúrgicamente y estará en recuperación por algunos meses.

“De acuerdo al reporte médico, inicialmente hay que esperar a que se desinflamen las partes afectadas, porque se le afectó también una parte del fémur y ya los médicos determinarán la programación de la cirugía y el posterior tratamiento de recuperación que seguramente se tardará varios meses”, indicó.

Mercado, de 17 años, ha disputado tres partidos como profesional con Real Cartagena y es habitual convocado a la Selección Colombia de la categoría.

En conversación con Caracol Radio Cartagena, Mercado afirmó que resultó herido porque estaba sentado justo al lado de Keimer Blanco, el hombre asesinado, mientras ambos esperaban turno para cortarse el cabello.

“Cuando dispararon no sentí nada, pero cuando corrí, sentí que la pierna me fallaba y empecé a cojear. Afuera de la barbería me di cuenta de que estaba sangrando”, relató a la emisora.

El joven futbolista también confirmó la cirugía para retirar la bala que tiene alojada en el fémur. “Confío en Dios que volveré a jugar, me dicen los médicos que con el favor de Dios no tendré problemas para seguir con mi tema futbolístico”, apuntó.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia se comunicó con él, para desearle lo mejor en su recuperación. Mercado se perderá el Sudamericano Sub-17, que se jugará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril.