Guillermo Sanguinetti, DT de Atlético Bucaramanga, habló sobre su futuro y la actualidad del equipo

La campaña que está realizando el Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay no ha dado los resultados esperados y, por ahora, solo ha podido sumar 17 de 45 puntos posibles.

Estos números tienen en el ‘ojo del huracán’ a Guillermo Sanguinetti, técnico del cuadro ‘Leopardo’, quien no ha podido dar con la ‘tecla’, tras nueve partidos dirigidos, con un saldo de tres victorias, tres empates y otras tantas derrotas.

Si Bien Sanguinetti no tiene ninguna culpa en los resultados de las primeras seis jornadas, en donde el técnico era José Manuel ‘Willy’ Rodríguez, el estratega uruguayo afirmó que él es “el responsable del equipo y me hago cargo de eso”, ante la situación que vive el club.

“Se va creando cierto ambiente siempre. Creo en los proyectos. Desde mi punto de vista tratamos de hablar de un proyecto y de lo que el club quiere a corto y mediano plazo. Evidentemente hay una realidad, yo termino contrato a final de año y el club tiene todo el derecho de seguir con Sanguinetti, como yo tengo el derecho de seguir o no con el club, pero cuando estoy trabajando no pienso en eso. Pienso en ir dando pequeños pasos. El fútbol es ganar y eso es una realidad para ir alimentando el trabajo. Entiendo que hay que tomar una identidad como equipo y el mío la está teniendo, y en eso me voy conforme. Dentro de esa identidad uno le tiene que ir dando confianza a los jugadores”, manifestó el entrenador, de 54 años.

Las cuentas para clasificar

Con apenas 17 puntos, Sanguinetti sabe que el Bucaramanga no tiene margen de error y mira por el ‘retrovisor’ la eliminación temprana de la Liga, si llega a perder ante el Cúcuta Deportivo el próximo lunes, durante la fecha 16 de la competencia.

Incluso, el uruguayo, que siempre ha dicho que va “partido a partido”, habló de las cuentas que tiene en la cabeza y dijo que “entre 12 y 11 puntos son los que se necesitan para clasificar, pero sí los 12 por la diferencia de gol que tenemos (-8). Tenemos poco margen de perder puntos, entonces tenemos que pensar en sumar de a tres contra Cúcuta, que tiene que ser nuestro objetivo teniendo en cuenta que es un clásico. A eso tenemos que apuntar en la Liga. Después ir pensando partido a partido, sabiendo que tenemos que ganar muchos puntos”.

“No falta actitud”

Sanguinetti, que se mostró tranquilo ante la situación que vive el equipo, habló sobre los cambios que ha realizado en los partidos que ha jugado Bucaramanga, en donde algunos jugadores no han tenido buenas presentaciones, pero descartó que se trata de un problema de actitud.

“No creo que sea una situación de actitud, porque la de los jugadores siempre es la mejor para aportar al equipo. Hubo errores y lo he hablado con ellos porque acá, más allá de errores que hay que corregir en la semana, yo no apunto a nadie, el responsable del equipo soy yo y me hago cargo de eso”, expresó.

Finalmente, en cuando a las voces que han pedido su salida y ante la posibilidad de quedar eliminado de la Liga y que su puesto peligre, el uruguayo afirmó que está tranquilo.

“Trabajo con la tranquilidad de hacer las cosas bien en la semana, de plantear los partidos tácticamente de la mejor forma para que el equipo pueda sumar de a tres. No trabajo con esa presión que ve el periodismo, que empieza a hablar. Estoy muy seguro del trabajo y convencido de lo que hago, y junto con los jugadores estamos convencidos, porque ellos están en el mismo proyecto”, finalizó.

La próxima salida del cuadro ‘Leopardo’ será ante Alianza Petrolera, este jueves 22 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en juego válido por la tercera ronda de la Copa BetPlay.