Histórico de la selección Colombia salió a la defensa de James Rodríguez.

Sin embargo, el goleador del Mundial de Brasil 2014 es el centro de las críticas por parte de la prensa y de la afición, quienes lo señalan de aún no estar en forma física y que pasan los partidos y aún no es titular.

Cabe acotar que el plantel principal del Sao Paulo fue reservado para este partido, debido a que está enfocado en la final de la Copa de Brasil, donde jugará el partido de vuelta ante Flamengo, tras ganar el de ida 1-0.

Globo Esporte calificó con seis puntos la presentación de James Rodríguez y explicó que el colombiano “marcó su primer gol con la camiseta del Sao Paulo la noche del miércoles. Tras fallar un penalti en la primera parte y pegar un tiro libre en el larguero, el volante colombiano se redimió con un gol desde fuera del área en la segunda parte”.

Por otra parte, uno de los históricos de la selección Colombia, el arquero Óscar Córdoba, defendió a James Rodríguez, en el programa Espn F90.

Córdoba indicó que James es determinante “pidiendo la pelota, siendo gravitante, entregando” y también lo defendió tras fallar el penalti. “El único que no bota penales es el que no patea. Hay que pararse al frente, mirar al arquero... y hay muchos que esconden la mano y evitan la responsabilidad”.

Al ser cuestionado por la condición física de James Rodríguez y que se le ve pesado, Óscar Córdoba destacó que “su último partido (de 90 minutos) fue hace ocho meses y solo logras esa livianez cuando empiezas a jugar y te entiendes con los compañeros. Te entrego la pelota, no sé si me la das antes o después, eso es conocimiento. James no sabe dónde le van a entregar la pelota, eso es de conocimiento con sus compañeros”.