“Hubo desorden estructural”: Bruno Téliz, jugador de Atlético Bucaramanga

Terminó una irregular campaña del Atlético Bucaramanga y a la hora de los balances el mediocampista uruguayo Bruno Téliz, uno de los que para gran parte de los aficionados se ‘salva’, señaló que se sintió bien en lo personal, pero en lo grupal le quedó “un sabor amargo”, porque para él “había plantel para estar en las finales”.

En una distendida charla con ‘Tiro de Esquina’, el mediocampista sostuvo que “la temporada me deja muchas cosas: que elegí bien y estoy satisfecho de la decisión que tomé al venir a Bucaramanga, porque el club y la gente me acogió bien y futbolísticamente me sentí bien”.

Lea también. Hormigas de Santander se prepara para el Cuadrangular de la Liga Superior de Baloncesto

Sin embargo, el futbolista, que se caracterizó por cumplir con la doble función de marcar en la mitad de la cancha y generar volumen de ataque gracias a su riqueza técnica, sostuvo que “en lo grupal me quedó un sabor amargo porque creo que había plantel, hicimos las cosas para estar en las finales, pero se nos escapó por nada y los detalles nos dejaron afuera”.

En el año, el conjunto ‘Leopardo’ estuvo dirigido por Guillermo Sanguinetti, Sergio Novoa (en dos interinatos), Luis Fernando Suárez, Óscar Upegui y Néstor Craviotto, situación que sin duda impidió que se consolidara un sistema de juego y un grupo que consiguiera los objetivos.

Téliz, que no se escondió cuando tuvo que ‘meter’ fuerte la pierna, e incluso su temperamento en el campo le valieron algunas expulsiones, no gambeteó las preguntas y reconoció que “yo creo que es algo integral, no es solo culpa de los jugadores, porque también hubo un desorden estructural, se presentaron cambios de técnicos que nunca se entendieron las razones”.

Lea también. Santandereanas Yuly Ayala y Margarita Guzmán, campeonas nacionales de Voleibol Playa

Principalmente, el despido de Upequi, cuando el equipo estaba entre los ocho, fue algo que afectó el rendimiento de los jugadores, quienes se desconcentraron de lo estrictamente deportivo.

“Uno tiene que estar tranquilo en lo que lo rodea para concentrarse en lo futbolístico, esa desconcentración capaz hizo que se nos fueran algunos partidos”, indicó el volante ‘charrúa’, quien tiene la intención de quedarse, porque le tomó cariño a la ciudad y al equipo, pero también existen escuadras interesadas en él y ya todo depende de las negociaciones con el cuadro búcaro.

Lea también. Atlético Bucaramanga y un nuevo fracaso en la Liga BetPlay

A muchos les quedó la sensación de que el Atlético no mostró lo que debía en la última fecha ante La Equidad, donde se dieron los resultados externos para avanzar a los cuadrangulares, pero el propio no, y frente a eso Téliz aseguró que “creo que intenté e intentamos dar, pero seguramente no se jugó como se tenía que haber jugado. Era la vida, era ganar y esperar, era hacer nuestro trabajo y no fue suficiente”.

De momento no hay pronunciamiento oficial sobre la salida o llegada de jugadores, pero Vanguardia conoció que llegarán varios cambios en la nómina y es probable la continuidad del cuerpo técnico.