¡Imparable! Carlos Bacca impuso un nuevo récord con el Junior

Además, el jugador, de 37 años, ratifica su buen momento con los 16 goles que lo tienen liderando la tabla de artilleros de la Liga BetPlay-II.

Bacca dejó atrás el difícil momento que tuvo al principio de la temporada, en el que no era titular y las críticas arreciaban sobre él. Sin embargo, de manera callada trabajó para volver a ser ese gran goleador del fútbol colombiano.

Lea también: Las drásticas sanciones que le fueron impuestas a Deportivo Cali tras la jornada de violencia que vivió el fútbol colombiano

“Eso es normal. Cuando tú no haces las cosas bien como en mi caso, que debo marcar goles y no lo hago, las críticas van a venir. Siempre lo he dicho, que ni los elogios me suben ni las críticas me hunden, yo solo confío en Dios y en mi trabajo”, apuntó Bacca en ese momento al diario El Heraldo de Barranquilla.