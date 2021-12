Iván Mejía volvería al periodismo

En las últimas horas Javier Hernández Bonnet, confirmó el posible regreso de Iván Mejía al periodismo, en Blog Deportivo de Blu Radio.

"Me dijo que no le interesaba volver a un medio convencional. Está en un proyecto con su hijo, que es publicista, lo están madurando. Que tenga su propio medio de comunicación, que sus pensamientos no solo sean en Twitter. Tendrá un vehículo que le va a dar acceso al público que siempre lo ha seguido (...) Va a trabajar para sus propios intereses en un podcast. Se retira del retiro", afirmó Bonnet.

Hasta el momento Iván Mejía no ha confirmado ni desmentido la noticia.