Jair Palacios, exjugador de Bucaramanga, confesó sus problemas con la drogadicción

Jair Palacios, el lateral derecho que hizo parte del ascenso de Atlético Bucaramanga en 2015, confesó los motivos que lo alejaron del fútbol y que también le hicieron pasar muy malos ratos.

Mientras desbordaba a los rivales por el sector derecho en las canchas de fútbol del país, todo era tranquilidad, pero cuando los partidos finalizaban las drogas lo llevaron a tocar fondo.

Así lo reconoció el futbolista en diálogo con el Gol Caracol, donde también contó que ahora busca que su experiencia sirva para que otras personas no sigan sus pasos.

De sus inicios en la drogadicción confesó que: "Desde antes del fútbol, incluso desde muy chiquito, a los 14 o 15 años más o menos. Ahí fueron mis inicios, ya que vengo de un barrio muy humilde de Cali, exactamente del barrio Andrés Sanín... al tema de las drogas, que no es un juego, tarde o temprano sabía que iban a pasar cosas muy malas en cuanto a mi vida".

El exjugador de Deportivo Cali, Bucaramanga y Millonarios, entre otros elencos, también indicó que: "Deportivo Cali me ayudó mucho, me metieron dos veces a un centro de rehabilitación, pero me escapaba, hasta que ellos dijeron que no más. En ese momento, me voy para Panamá, pero allá fue peor. Me devolví para Colombia y ahí fue cuando caí en Bogotá... Antes de llegar al Bogotá Fútbol Club, pasé por Expreso Rojo, pero me sacaron; luego fui a Academia y me sacaron; fui a Santa Fe y también me sacaron; fui a Millonarios y la misma historia, me sacaron; yo iba solo, a probarme y a mirar qué pasaba, como una aventura. Después conocí a una persona que se llama Hernando Parra, quien ahorita era gerente del Atlético Bucaramanga. Él fue quien me tendió la mano".

"Ya cuando llegué a Bogotá, en esa ciudad sí que aguanté hambre la verdad, impresionante. Antes de llegar al Bogotá, me puse a trabajar en una tienda en Suba Compartir para ganarme el diario, porque no tenía ni para comer. Pero ahí fue cuando una persona me llamó Hernando Parra, me dijeron que estaban armando un equipo de primera C, y me dijo que había hablado con sus papás y te quieren ayudar", dijo sobre su llegada a Bucaramanga.

Ya en la 'Ciudad Bonita' fue uno de los hombres claves del ascenso, con sus constantes ataques por el costado derecho, así como con sus cierres oportunos y marca férrea, que lo llevarían después a Millonarios, donde salió campeón de la Liga en el 2017.

Pero la adicción siempre estuvo allí y cada vez afectó más su rendimiento, para perder su lugar en el club 'embajador'.

En el 2020 volvió al cuadro 'Leopardo', pero estuvo lejos de su mejor rendimiento.

Y ocurrió un accidente que casi le cuesta la vida. "Cuando salí del Bucaramanga, yo iba para el Tolima, pero salí de Bucaramanga, me fui a Cali, a los dos días tenía que presentarme en el Tolima, pero fue cuando me lancé de un cuarto piso. Me levanté en una clínica, le digo a mi esposa que qué hago ahí y ella me dice me había lanzado de un cuarto piso y no lo podía creer. Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho", dijo Palacios.

El exjugador, de 32 años, vive ahora en Estados Unidos, donde busca enderezar el camino.

"Ahora, cómo tomé esta decisión de cambiar: después de que pasó eso, vi llorando mucho a mi abuela y a mi esposa, y cuando vi en las mismas a una de mis hijas y le pregunto que qué pasaba, me decía que no quería que saliera más. Fue cuando me dijeron que me viniera para Estados Unidos a estar con mi familia, que siempre me apoya. Ya tengo charlas con un psicólogo y el pastor César que me ayudan mucho", concluyó.

En su carrera deportiva, Jair Palacios logró tres títulos, el ascenso con Bucaramanga, además de la Liga y la Superliga con Millonarios.