Javier Hernández Bonnet solucionó su "veto" en Estados Unidos por ser presunto "integrante de las Farc".

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", mencionó el comentarista deportivo y director de Blog Deportivo, programa de la cadena radial Blu.

Tras esta situación, el mismo periodista dejó claro que le "tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz le entregue a la Embajada”, acción que, afortunadamente, tuvo una pronta respuesta por parte del órgano internacional, ayudando a la solución del problema.

Lea también: Radamel Falcao García está a punto de convertirse en el máximo goleador colombiano de toda la historia

“Que sea esta la oportunidad para agradecer a la oficina del comisionado de Paz. El mismo martes me respondió, me dio un código de seguimiento. No esperaba una respuesta con tanta prontitud y debo aclarar, porque no había leído, que me respondió antes de hacer pública (la historia), es decir, que no fue producto de la presión mediática que se dijo acá. No. A las 12:45 p.m., antes de Blog Deportivo, me respondieron”, apuntó Bonnet.