Johan Caballero, cerca de cumplir el sueño de jugar en un equipo grande

Johan Caballero está a punto de cumplir el sueño que lo acompaña desde que empezó a jugar desde niño en Rionegro: jugar en un equipo grande del fútbol profesional colombiano.

Independiente Santa Fe es el elenco que quiere llevarse al santandereano, quien se ha convertido en un titular habitual en el Atlético Bucaramanga.

“Mi representante (César Tobón) está manejando esa opción. Si se da sería de mi agrado y muy contento por esa posibilidad”, explicó Caballero, quien tiene contrato con el cuadro ‘Leopardo’ hasta diciembre de 2021, por lo que de darse el negocio se daría como préstamo.

El santandereano agregó que desconoce si hay más equipos interesados en contar con él y explicó que su posible salida es gracias a su trabajo en el Bucaramanga. “Es fruto de eso. Creo que para nadie es un secreto que, en lo personal, este semestre me ha ido muy bien. Hay que seguir trabajando, porque cada vez se aprende más”, dijo el extremo de Atlético Bucaramanga.

Su evolución

El joven que trabajó en una carnicería, llevando bombonas de gas y como arenero, para ganar unos pesos y ayudar a su familia, ahora es un futbolista maduro, que piensa en su carrera y que quiere aprovechar las oportunidades que la vida le brinda.

Caballero explicó que ha cambiado “en muchos aspectos. Cuando uno está en un equipo profesional tiene más responsabilidades, de asumir las cosas como un profesional y por eso me he entregado a trabajar de la mejor manera, a hacer las cosas bien. Creo que con el trabajo van llegando las oportunidades y hoy estoy sonando para Santa Fe, y hay que esperar a ver qué pasa”.

El deportista agregó que siente “felicidad y orgullo” por el interés del elenco de la capital, al que considera un “equipo grande en Colombia, finalista y eso es fruto del trabajo, y espero seguir así”.

Además, hay una persona importante para su posible llegada a Santa Fe: Hárold Rivera, técnico del equipo bogotano.

“Estuve con el ‘profe’ en el Bucaramanga (diciembre de 2016 a marzo de 2017). Fue de los primeros que me dio la oportunidad en el equipo profesional. Lastimosamente no pudo continuar en el equipo, pero es una persona humilde, trabajadora y no es por nada que está en la final del fútbol colombiano, que es tan difícil”, finalizó el futbolista ‘hormiguero’.