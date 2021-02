John Hernández a la prensa deportiva de Bucaramanga: “Tienen que entender que esto es un proceso”

Las preguntas cada vez eran más críticas, cuestionaban el planteamiento, el funcionamiento del Atlético Bucaramanga ante La Equidad, la falta de volumen de ataque y más.

Pero como si se tratara de salir a poner la pierna fuerte frente al mediocampista de marca rival, el volante búcaro John ‘Goma’ Hernández salió al corte y defendió a su equipo y a su entrenador, Guillermo Sanguinetti.

El experimentado futbolista dejó claro que es un grupo nuevo y para que los resultados lleguen se necesita respetar el proceso.

“Las personas no entienden que todo es un proceso y todos los partidos no son iguales, nos enfrentamos a entrenadores y jugadores diferentes, quiero que entiendan que estamos dando nuestro máximo esfuerzo, apenas llevamos conociéndonos un mes y no es fácil crear algo de la noche a la mañana y hacer los mejores partidos siempre”, dijo Hernández, quien además señaló que “lo importante es que el equipo tiene una buena actitud, creemos mucho en nuestro entrenador, en lo que nos enseña y le estamos dando lo mejor, pero tienen que entender que esto es un proceso y que apenas llevamos 20 días juntos. Nacional lleva un proceso de varios años y no siempre es campeón, creo que a veces somos muy resultadistas y tenemos que aprender a disfrutar de los procesos”.

Hernández, de pasado en Envigado, Medellín, Cúcuta y Alianza Petrolera, entre otros, se mostró incómodo con las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa después de la igualdad 0-0 de Bucaramanga y La Equidad, en la noche del lunes pasado.

“El fútbol para mí es lo que piense cada quien de él, y veo que todos han hecho preguntas siempre un poco difíciles, un poco destructivas; veo que ninguno de ustedes creen en el proceso, que no creen en lo que estamos haciendo, nosotros sí, nosotros creemos en eso, creemos en el entrenador inmensamente, creemos en nosotros mismos y valoramos mucho nuestros esfuerzos, todo lo que hacemos, Seguimos aferrados a nuestros sueños y esos sueños siguen aferrados a Dios y estamos trabajando día a día con todo”

Y agregó: “algún día nos harán otro tipo de preguntas, no, y bueno las vamos a responder con mucho amor. Estamos trabajando, es difícil mantener un equipo que juegue bien los 90 minutos cuando llevamos 20 días o un mes entrenando juntos, apenas estamos sincronizando movimientos, apenas nos estamos conociendo como personas, es un grupo que tiene humildad y prudencia para saber cómo y cuándo decir las cosas, y mucha actitud y eso es importante para poder rematar muy bien el torneo”.

Luego de cinco jornadas de la Liga BetPlay I de 2021, Atlético Bucaramanga únicamente suma cinco puntos y ha presentado problemas, especialmente en la producción ofensiva.