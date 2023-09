Jorelyn Carabalí habló sobre la muerte de su hermano y aclaró que “no fue un tema de gota a gota”.

El asesinato de Paulo Andrés Carabalí el pasado 13 de agosto de 2023, no solo enlutó a la familia de la futbolista colombiana, Jorelyn Carabalí, sino que también trajo consigo un mar de especulaciones que hasta ahora las autoridades no han terminado de aclarar. A raíz de ello, la defensora de la Selección Colombia salió a aclarar un poco el tema de la muerte de su hermano.

“Él llegó a la zona a discutirle a mi hermano, que no quería problemas, porque estaba con su pareja y amigos. Los amigos lo tranquilizaron. Siguió la discusión, quería problemas, hubo un encuentro y el pelado le responde que él no pelea a puños”, contó la futbolista.

“Mi madre no me respondía, nos montamos en el avión y estábamos como a cinco minutos de despegar, cuando me entra una llamada de la novia de mi hermano y a mí se me hizo extraño. En medio del dolor, me grita: “Jore, mataron a Paulo”, y yo como aturdida le dije: “¿Qué?, ¿qué?”. Del impacto no entendía lo que me decía. Vuelve y me repite lo mismo y yo lo que hago es tirar el celular y empiezo a gritar”, agregó la futbolista.

Asimismo, contó que cuando conoció la noticia recibió el apoyo de sus compañeras y del cuerpo técnico, incluso, confesó que viajó dopada. “Daniela Arias venía conmigo, ella me preguntó qué pasaba. Yo no escuchaba porque estaba en shock, no entendía nada. Solo decía: “Otra vez no, otra vez no. Mi hermano, mi hermano”.

“Las azafatas empezaron a llegar, el cuerpo técnico también se enteró. Decidieron retornar el avión hasta el punto de parqueo, la doctora del equipo me dio un tranquilizante y tuve que viajar prácticamente dopada”, contó la exjugadora del Deportivo Cali a Semana.

Se debe mencionar que esta no es la única tragedia que ha enlutado a la familia Carabalí, puesto que, en julio de 2017, otro hermano de Carabalí perdió la vida, justo antes de que ella fuera convocada para formar parte de las filas del Atlético Huila.

“Cuando perdí a mi primer hermano, tuve que irme a Neiva a los dos días para empezar en el fútbol profesional. He llorado y pasado muchas noches difíciles sin conciliar el sueño”, dijo la futbolista a la Revista Semana.