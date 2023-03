Jorge Luis Pinto explotó ante los señalamientos de problemas en el camerino del Deportivo Cali.

Siempre que hay malos resultados, generalmente surge la polémica al interior de los equipos.

Este es el caso del Deportivo Cali, que en cinco partidos disputados, registra una victoria, tres empates y una derrota, resultados que lo tiene alejado de los primeros lugares de la Liga BetPlay I de 2023 del fútbol colombiano.

Actualmente, el foco se centra en el entrenador santandereano Jorge Luis Pinto, quien en días pasados señaló al entrenador de Águilas Doradas de "quemar tiempo" y ahora se defendió vehementemente de algunas versiones periodísticas que señalan un problema con el futbolista Germán Mera.

"Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!", dijo Pinto en charla con el diario El País de Cali.

Y agregó: "El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche".

Deportivo Cali tiene este domingo su partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay I de 2023 ante Millonarios en Bogotá, a partir de las 3:30 p.m.