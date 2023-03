Jorge Luis Pinto habló del difícil momento del Deportivo Cali.

Deportivo Cali igualó de local 1-1 contra el América, por la fecha 10 del primer semestre de la Liga BetPlay del fútbol colombiano en su estadio en Palmaseca, en una nueva versión del clásico vallecaucano.

Duelo que tuvo un buen ritmo en el primer tiempo y al final del segundo, pero tras el pitazo final los dirigidos por Jorge Luis Pinto no lograron darle la alegría a su público y siguen en la parte baja de la tabla de posiciones.

Precisamente el técnico al concluir el juego valoró a sus dirigidos por su compromiso, pero discrepando un poco con la prensa: “Primero quiero felicitar a todos los jugadores, no fue brillante porque nos faltó ganar, pero fue un gran partido. Fútbol moderno, rápido, veloz, buscando el arco los 90 minutos, porque a veces no le reconocen eso a ellos, no se tiran al piso a parar el partido, juegan con el balón rápido; un fútbol para mí, súper moderno, que es lo que quiero en el Deportivo Cali”.

Del cambio del mediocampista santandereano Daniel Mantilla, dijo que: “De pronto los 90 minutos no se pueden jugar... soy técnico y sé las cosas con las que se podía concluir el partido y entraba otro tipo de jugador que hiciera lo que buscaba. Nos marcaron bien en los últimos 15 minutos, pero Mantilla hizo un gran partido. Además como hoy se prestan los cinco cambios, pues es viable buscar otras alternativas y fuerzas ofensivas, porque estábamos buscando el gol para ganar el partido”.

Reveló que buscó con el ingreso de Gustavo Ramírez y el cambio de perfil de los extremos: “Las cosas de mis jugadores no las hablo con otros públicamente, la entrada de Gustavo cambió algunas cosas, la necesidad de encontrar centros claros, y cambié perfiles de jugadores, colocamos a Kevin Velasco por un perfil cambiado y que levantara la pelota porque se habían metido atrás y Jhon Vásquez con el perfil contrario pensando en la productividad del equipo”.

Quedó contento por el acompañamientos de los hinchas: “ese es el dolor que tenemos con la afición. Primero que estamos muy agradecidos por ese acompañamiento que nos han dado, y segundo, que nosotros sentimos eso también, el que venga la gente nos estimula, la metimos con todo y lo que más queríamos hoy era ganar el partido, lo buscamos con riesgo total. De pronto ellos en los últimos 20 minutos se metieron atrás, aguantaron y nos estaban contraatacando con un poco de riesgo”.