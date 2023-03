Jorge Luis Pinto, técnico del Cali, habló de su próximo rival, el Atlético Bucaramanga.

Este sábado, Deportivo Cali recibirá en condición de local al Atlético Bucaramanga por la octava fecha del primer semestre de la liga colombiana, donde los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto llegan con la obligación de ganar, para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Precisamente el técnico santandereano, habló de ese bajo rendimiento, donde mostró preocupación: “por supuesto que lo miramos y estamos preocupados, indudablemente. No crean que es fácil el momento, estamos luchando y peleando para superarlo, es la realidad, más no le puedo contestar. Todos esos datos los conocemos, estamos mal y trabajamos para mejorar eso”.

Referenció nuevamente que no juega con línea de tres, sino con línea de cinco: “hace 18 años no hago línea de tres, nosotros no jugamos a eso. Hacemos una línea de cinco que maneja espacios muy bien, a veces todas las estrategias no son lo mejor. Los cambios los hacemos cuando lo vemos conviene, en base al conocimiento del jugador y la experiencia de nosotros, y si los hacemos es porque creemos en eso”.

Sabe que deben controlar muy bien al rival, Atlético Bucaramanga, para evitar inconvenientes: “estuvimos hablando con el equipo, vamos a ver el video de ellos, estaremos analizando y a reducirles muchas cosas, referenciarlos, porque son jugadores muy inteligentes, capaces con la pelota y no los podemos dejar maniobrar. Ya les diré en el partido que hacemos, como los tomamos en zona, como los referenciamos para quitarle la pelota a ellos, pero estamos pensando más en poder atacar. Que los atacantes de ellos se preocupen más por nosotros, que nosotros por ellos”.

Confirmó el regreso de Riascos, pero no el del paraguayo Ramírez: “Kevin Riascos va a jugar mañana, ya está recuperado, ha hecho fútbol dos o tres veces, no está al 100%, pero si casi. Gustavo Ramírez, pienso que él posiblemente el domingo que vengo de entrenar con el equipo que va a Medellín, pueda trabajar con nosotros en la parte técnico táctica”.

Reveló que espera de sus volantes en el funcionamiento de juego: “funcionalidad ofensiva, desequilibrio, hombres de ataque que amplíen el campo de juego, que con el desequilibrio podamos penetrar, ganarle la espalda a los demás. Utilizo los volantes punteros y volantes centrales internos. A los volantes míos les pido alternancia, a los centrales también, que participen en ataque y defensa, indudablemente, que jueguen con el balón”.

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, será este sábado a las 4:00 de la tarde, en el estadio del Cali en Palmaseca.