La autocrítica de Arturo Reyes previo a la final de la Liga BetPlay.

Jermein Peña, quien también estuvo en la rueda de prensa, metió su voz para decir que: “la pregunta que me acabas de hacer, que el profe la respondió, pues si no se sufre no es Junior. Yo vine aquí con un objetivo y me hacen falta 90 minutos para cumplirlo. Y yo sé, tengo la fe, porque yo sé que vamos a quedar campeón y de allá de Medellín nos vamos a traer el título”.

Nota tomada de Colprensa.