La conmovedora historia de Adriel Galeano, futbolista de Atlético Bucaramanga, y su mamá, doña Estela

Pero fueron suficientes un par de intervenciones para que el exjugador del modesto Barracas, en Argentina, despejara muchos de los interrogantes que existían alrededor de su juego, porque el análisis que generalmente se hace cuando un futbolista no actúa es porque su rendimiento no está a la altura.

Por el sector izquierdo desbordó, fue atrevido, tuvo personalidad, ganó en el uno contra uno y envió un par de centros precisos al área, de esos que poco se ven en este Bucaramanga. Demostró eso que tanto le exige el fanático a sus jugadores: hambre de gloria.

Lea también. Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera firmaron un empate en la fecha 16 de la Liga BetPlay

Fue, sin duda, un debut soñado para Galeano, quien se jugó un partido aparte, y en la tribuna, su tierna madre, también vivió su propio compromiso.

Muchos se preguntaban quién era esa emocionada señora que gritaba y alentaba con el corazón.

Era doña Estela, una agradable señora que, en diálogo con Extratiempo, reconoció "que si no me explotó el corazón ahora, es porque tengo para rato, porque fue muy fuerte, me tiembla el alma, no puedo explicar esto con palabras, es algo que esperamos, que se luchó mucho para lograrlo y vivirlo no me lo puedo creer".

Lea también. El ‘top’ 10 de los futbolistas talentosos, pero indisciplinados

Le pasaron miles de recuerdos por su cabeza, seguramente esa intensa y silenciosa batalla que asumen las familias, y apuntó que "Adriel arrancó desde los seis años a jugar, siempre lo acompañamos mi marido y yo, y después de que mi marido murió en 2017, yo me he encargado de acompañarlo".

Justamente, la llegada a Bucaramanga aparece producto de perseguir, como dicen en la tierra de los actuales campeones del mundo, 'el sueño de pibe'. "En Buenos Aires no había nada que nos detenga y dijimos, nos vamos y es ahora o nunca. Esto jamás lo soñamos, esto para nosotros y puedo hablar por él porque lo conozco, es tocar el cielo con las manos", sostuvo la madre de quien se convirtió en la figura de la cancha.

Al finalizar el partido, ella, su hijo y, desde el cielo, el padre, se fundieron en un abrazo que tocó las fibras de propios y extraños. "No me percaté de mi locura durante el partido (risas), se me cerró la conciencia y me quedé con mi hijo, éramos él y yo, nada más; esto jamás se me va a olvidar, y cuando me lo encontré no fue un abrazo de a dos, fue un abrazo de a tres", sostuvo.