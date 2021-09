La incertidumbre se apodera otra vez del Atlético Bucaramanga

En constante incertidumbre vive el Atlético Bucaramanga. Ni siquiera cuando está metido entre los ocho mejores de la Liga BetPlay, cuenta con una campaña perfecta de visitante, tiene rendimiento por encima del 50 %, es el más goleador y muestra momentos de buen fútbol, se respira tranquilidad en las toldas búcaras.

La salida del entrenador Óscar Upegui sorprende, especialmente porque el equipo, si bien solo ganó cuatro puntos de 12 posibles de local, lejos de su territorio tiene puntaje perfecto y, aunque ha pagado caro los errores defensivos (es uno de los clubes con más tantos encajados) e individuales, sin duda son más los puntos altos que bajos.

Pero como le dijo un integrante del club a esta redacción, que pidió la reserva de su nombre, “el Bucaramanga lo manejan como a la peor tienda de barrio”.

Y es que resulta contradictorio que luego de siete jornadas y con el elenco metido entre los ocho mejores del certamen, se tome una determinación en el calor de un resultado adverso 2-1 contra Alianza Petrolera, que en el primer tiempo ‘pintaba’ para goleada búcara, pero en el segundo se desvaneció.

Ahora la incertidumbre, una vez más, se apodera del cuadro ‘amarillo’. ¿Quién asumirá la dirección técnica? ¿Cómo tomará el plantel la determinación de los directivos? ¿Qué pasará con las divisiones menores? Estos y muchos más interrogantes aparecen sobre la mesa.

Porque a la salida de Upegui, se sumaría la de Nelson Reyes, asesor deportivo, quien se transformaba en el hombre a sentar las bases de un auténtico proceso deportivo e institucional, tal y como lo desarrolló en Atlético Nacional y Sporting Cristal.

Upegui, de esta manera, se convierte en el entrenador número 16 que ‘desfila’ por el conjunto búcaro en los últimos seis años y, curiosamente, se despide con un no despreciable rendimiento del 61,9 %.

Lo que dijo Upegui

“El presidente (Jaime Elías Quintero) me informó anoche (sobre la salida). Supongo que es por la derrota (ante Alianza Petrolera)”, expresó Upegui.

El estratega dijo que se encuentra “sorprendido y perplejo, pero a la vez tranquilo. A pesar de que no se nos dieron los resultados en condición de local como queríamos, dejamos un equipo mejor del que recibimos, en una mejor posición en la tabla y clasificados entre los ocho”, agregó el técnico, quien afirmó que “no hubo ningún argumento” sobre su salida, simplemente le dijeron que “no era más el técnico del equipo”.

Nelson Reyes, asesor deportivo del equipo, también saldría de la institución, así como el profesor Wilson Bohórquez, preparador físico, ambos en solidaridad con Upegui.

“A mí me dijeron que no seguía en el equipo y el profesor Nelson (Reyes) tomó la decisión de tampoco seguir y el profesor Wilson (Bohórquez) de igual manera”, manifestó Upegui, que durante la mañana de este jueves se despidió del grupo de jugadores.

Sergio Novoa, quien venía siendo el asistente técnico de Upegui, quedó encargado del equipo.

¿Y ahora qué?

Esa es la pregunta que se hacen todos los aficionados del equipo santandereano, que no saben quién va a ser el nuevo entrenador del plantel.

Esta redacción conoció que Juan Cruz Real, extécnico del América de Cali y de Alianza Petrolera, entre otros, es un candidato para llegar al cargo.

Sin embargo, Cruz dijo que “por el momento no voy a hablar en los medios. Espero me entiendas”, palabras con las que no descartó su llegada al equipo.

Juan José Peláez y Leonel Álvarez son otros nombres que han sonado en las últimas horas.

Ahora se espera el pronunciamiento del equipo, que está trabajando en la incorporación del nuevo estratega, quien tendrá la dura tarea de mantener al equipo entre los ocho mejores de la Liga, así como lo dejó Upegui.