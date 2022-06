"La plaza tiene que hacerse respetar": Armando Osma, entrenador del Bucaramanga.

De la victoria, con goles de Dayro Moreno y Jéfferson Mena, el estratega búcaro indicó que "fue planificada, programada y ejecutada en 10 días. Tengo que felicitar a la plantilla, cada día de entrenamiento lo entendieron y se dio todo. Era un partido para dar un punto de vista diferente, nosotros habíamos estado bien de locales en varios partidos y no era casualidad, el grupo le dio a esta afición una alegría muy grande y eso nos deja contentos, la plaza se tiene que hacer respetar y ellos lo hicieron con creces".

Osma, que al frente del Atlético registra siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, resaltó "la parte estructural del equipo, que no se ve descompuesto, siempre se ve organizado, la parte funcional es algo a seguir trabajando, a mí me gustaría salir jugando desde la portería y hacer 40 toques seguidos, pero eso no se logra de la noche a la mañana, eso es cuestión de repetir y darle seguridad, pero vamos creciendo".

Para el DT bumangués el convencimiento con los jugadores y las horas de entrenamiento, van dando los resultados esperados. "Uno como entrenador lo que hace es convencer al jugador de que tiene que entrenarse bien, estar 100 % saludable para poder rendir; y después la repetición y las horas de entrenamiento. Tenemos aún mucho por dar y los trabajos específicos para cada línea del equipo han sido importantes", explicó Osma.

De cara al próximo partido, ante Nacional en Medellín, el entrenador búcaro aseguró que "tenemos qué mirar cuál es la estructura que maneja el Nacional y cómo la vamos a contrarrestar; la idea de nosotros es ser un equipo ordenado, y sobre todo que recuperamos esa tendencia de que somos eficaces".

Justamente la eficacia del equipo fue uno de los puntos altos, al igual que la seguridad defensiva y el criterio para manejar el balón y frenar el ímpetu de Junior.

El partido contra Nacional en suelo antioqueño será el próximo sábado, a las 5:15 p.m.